Auch das Staatsweingut Meersburg hat jüngst seine letzte Fuhre eingeholt. „Zu guter Letzt konnte unser erster Kellermeister mit seinem Team eine große Ernte mit über 400.000 Litern Jungwein keltern. Die Weine präsentieren sich aromatisch, schlank und mit angenehm niedriger Säure“, heißt es in einer Mitteilung.

Begonnen habe das Weinjahr am Bodensee recht entspannt: „Es gab zwar im sehr milden Winter 2022/23 wenig Niederschläge, sodass der Pegel des Bodensees im Frühjahr sehr niedrig war. Im März und April viel dann aber genug Regen, um die Normalität wieder herzustellen.“ Rechtzeitig zur Rebblüte habe sich das Wetter gebessert, sodass die Gescheine fast vollständig befruchtet worden seien. „Das führte zu höheren Ertragserwartungen als in normalen Jahren. Im Sommer gab es für unsere Verhältnisse nicht so viele Gewitter. Aber die, die kamen, hatten es in sich: In Gailingen verloren wir ein Viertel des Ertrages durch einen Hagelschlag. In Meersburg deckte uns ein schwerer Sturm von nur 20 Minuten Dauer einen Teil der Dächer am Weingutsgebäude ab“, teilt das Staatsweingut mit. Von diesen Ereignissen abgesehen sei das Vegetationsjahr ohne große Probleme verlaufen: „Zu Beginn der Traubenreife hatten wir überall gesundes Laub und gesunde Trauben. Lediglich in der Bio-Rebanlage am Hohentwiel gab es Probleme mit dem echten Mehltau.“ Mitte August hätten die Weinberge ein herrliches Bild geboten: „Trauben an vor Gesundheit und Vitalität strotzenden Rebstöcken“. Dann sei Ende August die Wende in Gestalt eines Regengebietes gekommen, das 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in vier Tagen gebracht habe.

„Die Beeren an den ohnehin schon prallen Trauben füllten sich immer mehr mit Wasser. Die der Sonne am meisten ausgesetzten Beeren platzten auf und schrumpften in der Sommersonne zu Rosinen ein. Aber auch in der Traubenmitte wuchsen die Beeren so schnell, dass sie sich teilweise gegenseitig abdrückten. Die betroffenen Beeren rissen von den Stielen ab. Diese trockneten aber nicht ein, sondern die Abrissstellen boten Eintrittspforten für Pilze und Bakterien, die sich dort ausbreiteten“, berichtet das Staatsweingut. „Letzten Endes gab es also an fast jeder zweiten Traube gesunde Beeren, Rosinen und in der Traubenmitte Infektionen mit Botrytis und Bakterien.“

Die Herausforderung in der Lese habe nun darin bestanden, die kranken Beeren in der Traubenmitte zu entfernen und nur die gesunden und eingetrockneten Früchte zu Wein zu verarbeiten. So war erst die Lesemannschaft mit 50 Helfern im Einsatz und dann die Lesemaschine. „Die meisten Steillagen, und das sind bei uns 60 Prozent der Rebfläche, wurden jedoch komplett von Hand geerntet“, steht weiter in dem Pressetext. Durch die schnelle Ernte und die Abkühlung Mitte September habe man den Wettlauf gegen die Mikroorganismen aber gewonnen.