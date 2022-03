von Lorna Komm

Wie lebt es sich als Künstler? Welche Vorteile hat es, freischaffend zu sein? Welche Ängste treiben ihn um? Diese und weitere Fragen stellten die Studenten des Vorstudiums Gestaltung der Kunstschule Bodenseekreis in Meersburg dem in Konstanz wohnhaften Künstler Bernd Kirschner. Kirschner hatte selbst 1999 in den hellen Räumen direkt am See das Vorstudium absolviert.

Stärken und Schwächen kennenlernen

„Das Vorstudium hat mir damals viel geholfen“, sagt der Künstler, der schon internationale Ausstellungen in China, Frankreich oder Ungarn hatte. „Nach dem Abitur und dem Zivildienst habe ich zwar gewusst, dass ich etwas Kreatives machen will, aber ich war da noch sehr blauäugig“, gibt er humorvoll zu. Eigentlich habe er Grafikdesign studieren wollen, aber im Laufe des Vorstudiums habe er festgestellt, dass die Malerei ihm mehr liege. Er habe in der Zeit seine Stärken und Schwächen kennengelernt. „Das hat mir Strukturen gegeben.“

Kunst ausgesucht, um frei zu sein

Ob er gleich von seiner Kunst leben konnte oder sich erst mit Nebenjobs über Wasser halten musste, fragt eine Studentin des aktuellen Jahrgangs. Freimütig erklärt Kirschner, dass er auch viel Glück gehabt habe. Zum Abschluss seines Studiums an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart habe er eine erfolgreiche Abschluss-Ausstellung gehabt und die ersten Galerien seien auf ihn aufmerksam geworden. „Es hat gereicht, ohne was zurückzulegen“, sagt er. Doch eigentlich möchte er gar nicht so gerne über Geld reden. „Ich habe mir die Kunst nicht ausgesucht, um reich zu werden, sondern um frei zu sein.“

Eine Aussage, die eine andere Studentin dazu bringt, zu fragen: „Wie gehst du mit der Freiheit um und bist du wirklich frei, wenn du mit Galerien zusammen arbeitest?“ Der Träger einiger Preise, zweier Akademiepreise und mehrerer Stipendien antwortet, dass die Freiheit auch Gefahren berge. Er kenne Künstler, die nur Party machen würden. Es sei viel Selbstdisziplin notwendig, meint er, und „man muss lernen, selbstständig zu arbeiten“.

Galerien erwarten Kontinuität und Zuverlässigkeit

Wer langfristig mit Galerien zusammenarbeiten wolle, müsse kontinuierlich gute Arbeit leisten und sich für Ausstellungen an die Deadlines halten. Aber trotzdem könne er sich den Tag frei einteilen und auch sonst über seine Zeit und seine Arbeiten selbst bestimmen. Es gebe auch Enttäuschungen, antwortet der hauptsächlich mit Öl- und Acrylfarben arbeitende Maler auf Nachfrage, sowie „Phasen, in denen man keinen Bock hat“. Dann erfordere es Selbstdisziplin, um aus Krisen wieder raus zu kommen. Wichtig sei für ihn die Freude am Beruf, „denn man ist besser in den Dingen, die einem Spaß machen“, ist seine Meinung.

Freude hat Kirschner ebenfalls am Weitergeben seiner Erfahrungen. Sowohl in Huangzhou in China als auch an der Kunstschule in Meersburg hat er als Gastdozent gearbeitet. „Es gibt einem ein schönes Gefühl, wenn man die Fortschritte seiner Schüler sieht“, sagt der frischgebackene Vater.

Dozent Davor Ljubicic, der damals einer seiner Lehrer war und immer noch an der Kunstschule unterrichtet, bestätigt, dass Kirschner als Dozent gut angekommen sei bei den Studenten. Er sei nicht so „schulisch“. Auf die Frage, ob er denn stolz auf seinen ehemaligen Studenten sei, antwortet Ljubicic, dass ihm das nicht zustehe. „Das hat er selbst geleistet“, erklärt der ebenfalls in Konstanz wohnende Künstler.

Ehemalige erweisen sich als Inspiration

Der kurzweilige Vortrag Kirschners, gespickt mit Anekdoten von den Aufenthalten in Asien, kommt bei den jungen Studenten gut an. Konstantin Klaus meint, es sei toll zu sehen, wie bodenständig Kirschner sei. Ansonsten wirkten viele Künstler sehr schnell arrogant, meint der Ostracher, aber Kirschner habe sehr menschlich auf ihn gewirkt. Für sich selbst nehme er mit, dass es auch klappen kann, von der Kunst zu leben. „Meine persönliche Motivation, mehr zu arbeiten, ist gestiegen“, sagt der Student und fügt an: „Er hat mich inspiriert.“

Die Leiterin der Kunstschule Anna Blank bekräftigt, dass die neu eingeführte Gesprächsreihe mit Künstlern und ehemaligen Absolventen des Vorstudiums gut bei den Teilnehmern des Vorstudiums ankomme. Sie berichtet von einer Zoom-Konferenz mit ehemaligen Meersburger Absolventen, die nun in Stuttgart an der Akademie Design studieren. „Die haben denen Löcher in den Bauch gefragt“, erzählt Blank erfreut.