Nur noch 65 Prozent der Sterbefälle lassen sich auf dem städtischen Friedhof begraben, berichtete Klaus Güß von der Firma PlanRat Perspektive Friedhof. Zusammen mit Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung, des Bauamts und des Baubetriebshofs hatte er im Auftrag der Verwaltung an einem Beratungstag im April den Friedhof besichtigt und nun dem Gemeinderat die Analyse zum Flächenbedarf und Ideen zur Friedhofsentwicklung präsentiert.

„Sargbestattungen gehen zurück, nur noch ein Viertel der Verstorbenen wird so bestattet“, erklärte Güß weiterhin. Langfristig schrumpfe demnach der Flächenbedarf für Sargbestattungen, da Urnenbestattungen stärker gefragt seien.

Bestattungsformen Derzeit bietet die Friedhofsverwaltung bereits unterschiedliche Bestattungsmöglichkeiten an: Für Sargbestattungen gibt es Wahlgräber und Reihengräber, letztere auch pflegefrei. Für Urnenbeisetzungen gibt es neben den klassischen Wahl- und Reihengräbern verschiedene Beisetzungsmöglichkeiten, sowohl für die Eigenpflege als auch pflegefrei, mit namentlicher Kennung oder anonym. Weiterhin gibt es ein gärtnergepflegtes Grabfeld, mit vielfältigen Bestattungsmöglichkeiten. Üblich sind Sarg- und Urnengrabstätten mit individuellem Grabstein oder Urnengrabstätten unter einem Baum, bei denen die Namen des Verstorbenen auf Findlingen angebracht werden.

Nordwestlicher Abschnitt soll erhalten bleiben

Unter Berücksichtigung des erhaltenswerten historischen Teils der Gesamtanlage, solle der Fokus auf dem alten nordwestlichen Teil bestehen bleiben und auf den großen Rasenflächen im südlichen Teil solle ein sukzessiver Rückzug stattfinden, so Güß. „Der Kernbelegungsbereich besteht dann aus zusammenhängenden Flächen“, erläuterte der Ingenieur und es blieben ausreichend Pufferflächen.

Aufgrund der Ehrengräber unter anderem von der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und des Burgbesitzers Joseph Freiherrn von Laßberg ist der Meersburger Friedhof auch für Gäste sehenswert. | Bild: Lorna Komm (lko)

Für die entstehenden Lücken von abgelaufenen Grabstellen gebe es eine Breite an Möglichkeiten. In brachliegenden Grabstellen, die aber noch schön sind zum Beispiel. Güß zeigte hierzu Fotos von Grabstätten mit historischen Grabzeichen. Hier sei eine Belegung mit mehreren Urnen denkbar. Auf die Beeteinfassungen könnten Schilder mit Namenskennzeichnung angebracht werden, denkbar seien auch ein oder mehrere Pultsteine mit Namen.

Hinterbliebene wünschen sich eine einfache Grabpflege

Für weitere kompakte pflegefreie Urnengemeinschafts-Grabanlagen seien Flächen rund um die bestehenden Bäume denkbar oder die alte Konifere, welche „einen düsteren Eindruck macht“ könnte durch eine Neupflanzung ersetzt werden, so Güß. Pflegeleichte Urnenwahlgräber seien auch entlang der Friedhofsmauer möglich.

Urnengräber wären auch entlang der Friedhofsmauer denkbar | Bild: Lorna Komm (lko)

Aufgrund der kürzeren Gräber verbleibe ein Abstand zur Mauer für Unterhaltungsmaßnahmen. „Der Trend geht zu pflegefreien Gräbern“, sagte Güß weiterhin, „70 Prozent der Hinterbliebenen entscheiden sich dafür.“ Pflegevereinfachte Rasengräber für Särge oder Urnen mit einer Beetstruktur nur am Kopfende beim Grabzeichen seien eine denkbare Alternative. Mit Öffentlichkeitsarbeit für neue Bestattungsarten und geänderter Gebührenkalkulation könnte die Abwanderung auf andere Friedhöfe oder Friedwälder verringert werden, schloss Güß.

Gemeinderat sieht hohe Gebühren als Abwanderungsgrund

Markus Waibel (FWV) meinte. „Wir haben schon viele verschiedene Formen für Beerdigungen. Der Hauptgrund für die Abwanderung sind die hohen Preise.“ Peter Schmidt (CDU) argumentierte ähnlich: „Es war ein Fehler, die Gebühren so hoch zu setzen.“ Er mahnte aber auch an, rücksichtsvoll mit dem historischen Teil umzugehen: „Das Gesamtensemble ist unter Denkmalschutz.“ Viele Besucher kämen auch wegen der bekannten Namen. „Es gibt wenig Friedhöfe, die diesen Charme haben“, meinte Schmidt. Boris Mattes (SPD) es müsse generell überlegt werden, in welche Richtung gegangen werden solle, ob „düsterer, dunkler Charme oder etwas freundliches.“

Die Dunkelheit sei schwierig für junge Menschen und andere Länder hätten einen anderen Umgang mit Friedhöfen. Generell könne er die Ideen aber mittragen, sagte Mattes. Christine Ludwig (Bündnis 90/Die Grünen) entgegnete: „Der Friedhof hat doch was Schönes, es sind immer Menschen da.“ Martin Brugger (CDU) führte an, dass die Abwanderung „zum Teil an den Preisen liege“, aber auch an einer veränderten Gesellschaft. „Die Nachkommen rennen nicht mehr so auf den Friedhof.“

Statt neue Flächen zu verwenden, sollen die Lücken, wie hier in den Urnenreihengräbern gefüllt werden. | Bild: Lorna Komm (lko)

Gemeinschaftsgräber für Urnen

Monika Biemann (Umweltgruppe) gefiel die Idee, die Lücken auf dem alten Teil mit Urnengemeinschaftsgräbern zu füllen, machte aber auch auf die denkmalgeschützten Katsura-Bäume, auch Lebkuchenbäume genannt, aufmerksam und fragte nach, ob die sehr alt wirkende Konifere ebenfalls ein Baumdenkmal sei. Güß antwortete, dass noch nicht in die Feinheiten gegangen wurde.

Rund um die alte Konifere oder einer eventuellen Neupflanzung könnten Gemeinschaftsurnengrabanlagen würdevoll angelegt werden | Bild: Lorna Komm (lko)

Bürgermeister Robert Scherer meinte, es sei eine gute Chance, neue Formen anzugehen und mit Urnengemeinschaftsgräbern auch die Kosten zu reduzieren. Aufgrund der ausführlichen, mehr als einstündigen Diskussion erweiterte Scherer den Beschlussvorschlag dahingehend, dass die Verwaltung beauftragt werde, Einzelmaßnahmen zu erarbeiten und vorzustellen. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich bei einer Enthaltung zu.