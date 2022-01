Nach der eher ernüchternden Haushaltslage der vergangenen Jahre prognostizierte Kämmerer Ewald Geßler in der Ratssitzung erfreulichere Aussichten für das Haushaltsjahr 2022. „Insgesamt weist der Ergebnishaushalt mit 74 840 Euro das erste Mal ein positives Ergebnis aus“, unterstrich der Finanzbeamte seine Prognose bei der Haushaltsvorberatung. Neben der um 30 Personen gestiegenen Einwohnerzahl, habe insbesondere die „Systematik im Finanzausgleich“ zu dem guten Ergebnis beigetragen.

Über mehr Wohnraum bei den Zuweisungen profitieren

Weil die Steuerkraft im vorletzten Jahr schlecht ausgefallen war, schneide die Kommune entsprechend im Finanzausgleich des laufenden Haushaltsjahres gut ab. „Jeder Einwohner bringt tatsächlich Geld“, kommentierte Bürgermeister Daniel Heß das Plus bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Um hier weiter zu profitieren, müsse dringend mehr Wohnraum her, so Heß.

Hier soll in der Gemeinde Stetten investiert werden

Die reine Ein- und Auszahlung des Ergebnishaushaltes, der mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar ist, weist laut Kämmerer einen Zahlungsmittelüberschuss von 186 000 Euro aus. Damit könnten die anvisierten Investitionen bedient werden. Investiert werden soll unter anderem in die Sanierung des Ratssaals und einer Mietwohnung im Rathausgebäude ( 10 000 Euro), in die Kleidung- und Ausbildung der Feuerwehr (15 000 Euro) sowie in die Lärmaktionsplanung (30 000 Euro). Auch die verschobenen Reparaturen an der Kirchenaußenwand (15 000 Euro) oder ein Urnen-Stelenfeld (10 000 Euro) sollen nun umgesetzt werden. Ferner sind Ausgaben für Tourismus sowie die Gemeindeverbindungsstraßen vorgesehen

Die Sanierung des Rathaussaals und einer sich im Rathaus befindenden Mietswohnung steht auf dem diesjährigen Investitionsplan der Gemeinde Stetten. | Bild: Martina Wolters

Weiteres aus der Investitionsliste Gemeindestraßen: Investitionskostenumlage GVV 55 000 Euro, Buswartehäuschen B 33 12 000 Euro, Reparatur Ortsstraßen 10 000 Euro; Abwasserbeseitigung: Kanäle/Eigenkontrollverordnung 15 000 Euro, Investitionskostenumlage: AZV 8000 Euro; Grundschule/Digitalpaket 8000 Euro; Möblierung Ü 3-Bereich 3500 Euro, Nestschaukel 2500 Euro, Sandkasten 1000 Euro; Tourismus: 3000 Euro

2021 schließt mit einem geringeren Minus als geplant

Geßler erläuterte, die Ansätze für den dritten doppischen Haushaltsplan habe er auf Basis der Haushaltsplanung 2021 und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des letzten und des vorletzten Rechnungsjahres vorgenommen. Das Haushaltsjahr 2021 schließt entsprechend des Kämmerer-Vortrags mit einem knappen Minus von 17 700 Euro, gegenüber einem vorher angesetzten Minus von rund 144 000 Euro. Zustande kommt der um rund 126 000 Euro verbesserte Ergebnis-Wert durch einen deutlich höher ausgefallenen Einkommensteueranteil sowie höhere Schlüsselzuweisungen. Insgesamt lagen allein die beiden Posten um gut 125 000 Euro höher als der Planansatz.

Bürgermeister Heß bezeichnet Lage als „beruhigend“

Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende betrug rund 411 000 Euro. Der Schuldenstand belief sich auf gerundet 702 000 Euro. Umgerechnet auf eine Einwohnerzahl von 1072 ging Geßler von einer Pro-Kopf-Verschuldung von 655 Euro aus. Im Jahr 2020 waren es noch 725 Euro je Einwohner gewesen. Der Bürgermeister nahm die sich abzeichnende Trendwende in der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zuversichtlich auf. Er bezeichnete sie als „beruhigend“. Trotzdem sei weiterhin Sparen angesagt, sagte Heß.

Für die Finanzplanung der Folgejahre bis 2025 seien zwar keine so guten Werte zu erwarten wie im aktuellen Haushaltsplan. „Die sehr schlechten Zahlen der Jahre 2020 und 2021 scheinen jedoch hinter uns zu liegen“, meinte Geßler. Der Kämmerer rechnet mit ordentlichen Ergebnissen zwischen minus 28 000 Euro und plus 20 000 Euro, sowie mit Zahlungsüberschüssen des Ergebnishaushaltes zwischen 120 000 Euro und 168 000 Euro.