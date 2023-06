Einen Wein-Parcours der besonderen Art hat sich das Team des Staatsweinguts für die badischen Weinhoheiten ausgedacht. In Wettkampfteams mussten sie gegeneinander antreten und große Weinfässer zuerst einen Hügel hinunterrollen, um die Fässer dann wieder mit der Sackkarre treppauf zu schaffen und anschließend zwei Weinballons mit Wasser aus im Slalom transportierten Krügen schnellstmöglich zu befüllen. Die badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach und die badischen Weinprinzessinnen Lisa Huber und Geraldine Liebs nahmen es sportlich, ebenso wie die Gastgeberin: die Bodensee-Weinprinzessin Elin Sophie Arnold.

Arnold hat die badischen Weinhoheiten im Winzerverein Hagnau empfangen und diese den ganzen Tag durch die örtlichen Weinbaubetriebe begleitet, auch ein Besuch des Vineums stand auf dem Programm. Neun Tage waren die Botschafterinnen des Weins im badischen Teil des Ländles unterwegs. Vom Markgräflerland über Tauberfranken, die badische Bergstraße entlang, von den nördlichsten Anbaugebieten bis zu den südlichsten am Bodensee. Unterwegs waren sie umweltschonend mit E-Rollern. Neben den üblichen Kellerführungen und Weinproben hätten sie viel erlebt. Planwagenfahrten durch die Reben, eine Escape-Tour durch die Weinberge oder Weinerlebnistouren.

Klimawandel und viele Vorschriften

Aber auch anderes wie Lavendelfelder oder Kräutergärten sei besichtig worden, erzählte Weinkönigin Himmelsbach. Die Übernachtungen seien ebenfalls sehr unterschiedlich gewesen – vom Campingplatz über Ferienwohnungen bis zum Hotel sei alles dabei gewesen. Lisa Huber meinte: „Die Beschreibung Baden, der Garten Deutschlands, passt. Die Vielfalt wird hier großgeschrieben.“ Himmelsbach fügte an: „In der Weinwelt trifft man viele nette aufgeschlossene Leute.“ Doch die Tour hatte nicht nur spaßige Seiten, wie die Weinkönigin erzählte. Klimawandel, mangelnder Regen und der Wechsel zu hitzeresistenten Sorten seien natürlich ebenso ein Thema gewesen. „Aber auch die politischen Steine, die den Winzern teilweise in den Weg gelegt werden“, erklärte sie bedauernd und gab Baugenehmigungen als Stichwort. „Ich bewundere den langen Atem mancher Winzer“, sagte Himmelsbach.

Langen Atem brauchten die vier jungen Frauen auch beim Parcours um die Barriquefässer auf dem Reiterhof des Staatsweinguts. Die Gastgeber Otto Kopp, stellvertretender Betriebsleiter, Vertriebsleiter Thomas Porsch und Kellermeister Johannes Brückner sahen bei der sportlichen Aufgabe nicht nur zu, sondern traten gegen das Siegerteam an und gewannen ganz knapp, weil ihr Wasser schneller durch den Trichter lief. Weinkönigin Himmelsbach erklärte bei der abschließenden Weinverkostung: „Es war anstrengend, aber die Events drinnen waren gefühlt wärmer.“ Kellermeister Brückner hat sich den Parcours ausgedacht. „Vielleicht bieten wir diesen bei den nächsten Weinerlebnistagen an.“ Zudem hat er eine Auswahl an Weinen dabei. Bodensee-Weinprinzessin Arnold empfahl zielsicher den Cuvée blanc „Annette“, den sie mit nach Brüssel nimmt.