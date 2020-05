Meersburg vor 2 Stunden

Wegen Corona: Stadt Meersburg sagt Winzerfest und Bodensee-Weinfest ab

Die Stadt sagt für dieses Jahr sowohl das Winzerfest in der Unterstadt als auch das Bodensee-Weinfest ab. Das beschloss der Gemeinderat bei einer Enthaltung (Martin Brugger, CDU). Das Winzerfest, das Meersburger Vereine veranstalten, hätte am 4. und 5. Juli stattfinden sollen, das Bodensee-Weinfest traditionell am zweiten Septemberwochenende.