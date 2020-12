von Lorna Komm

Wenn in der Silvesternacht die Sekunden herunter gezählt werden, bis die Uhren Mitternacht schlagen, dann knallen vielerorts auch die Champagner- und Sektkorken. Dem – je nach Geldbeutel – kleinen oder größeren Luxus steht auch in Pandemiezeiten nichts entgegen, wenn dieses Jahr schon kein Feuerwerk verkauft wird. Doch warum begrüßen wir das neue Jahr mit der perlenden Flüssigkeit? Warum feiern wir besondere Anlässe mit Sekt?

Champagner Champagner wird in einem streng abgegrenzten Anbaugebiet hergestellt. Vorgegeben sind Ernte von Hand und bestimmte Rebsorten. Nur durch Flaschengärung hergestellte Schaumweine aus der französischen Region dürfen den Namen tragen.

Die Ursprünge des Schaumweins liegen in Frankreich

So ganz sicher belegen lässt sich der zeitliche Beginn des Schaumweinkonsums nicht. Während Bier und Wein schon in mittelalterlichen Texten erwähnt werden, stammt das erste Schriftstück, in dem die zweite Gärung des Weins beschrieben wird, aus dem Jahre 1662. Verfasst von dem englischen Arzt und Erfinder Christopher Merret, kann man in Fachbüchern nachlesen. Entscheidend weiterentwickelt haben soll das Verfahren der kontrollierten Flaschengärung zur Herstellung von Schaumweinen aber Pierre Pérignon – ein französischer Mönch des Benediktinerordens und Namensgeber des Dom Pérignon aus der Kellerei Moët Chandon.

Cava, Spumante, Crémant, Winzersekt Ebenfalls nach der „Méthode champenoise“ also der Champagnermethode in der Flasche gegärte Qualitätsschaumweine mit kontrollierten Herkunftsbezeichnungen aber aus spanischen, italienischen, französischen, deutschen oder anderen Anbaugebieten. Sie stehen unter starkem Druck, der bei etwa sechs Bar liegt und beim entsprechender Öffnungstechnik zum berühmten Knall führt, der unter Kennern verpönt ist.

Aufwändige Flaschengärung macht Champagner teuer

Der Begriff Champagner ist geschützt und darf nur für Produkte aus der gleichnamigen französischen Region verwendet werden. „Als wichtigen Ort für die Champagnerproduktion ist die Stadt Reims zu nennen“, sagt Erik Muth, Angestellter des Weinhaus Hack in Meersburg. „Reims ist auch die Stadt, in der etliche französische Könige gekrönt wurden“, erzählt Muth. Einer von ihnen sei Ludwig der XIV. gewesen, der laut Überlieferungen, den Champagner sehr liebte. Die aufwändige Flaschengärung machte damals wie heute aus dem ursprünglichen Wein ein kostenintensives Produkt. Diesen Luxus konnte sich im frühen 19. Jahrhundert, als der Champagner seine Verbreitung fand, nicht jeder leisten und so ist der Champagner zu einem Getränk für besondere Anlässe geworden.

Mit Einführung der Tankgärung und anschließender Abfüllung in Flaschen ist die Produktion günstiger geworden. Der Sekt wurde für die breite Masse erschwinglich. Noch günstiger kann teilweise Secco erworben werden, welcher sich in Anlehnung an das italienische Erfolgsprodukts Prosecco in Deutschland entwickelt hat und für den aufgrund des niedrigen Flaschendrucks keine Sektsteuer bezahlt werden muss.

Prosecco Geschützter Name für die Herkunftsbezeichnung. Die Auflagen definieren das italienische Anbaugebiet für bestimmte Regionen, sowie das Herstellungs- und Anbaugebiet. Das Prosecco-Gesetz verbietet auch die Abfüllung in Dosen oder blaue Flaschen.

Bei prickelnden Getränken liegt Rosé stark im Trend

„Sowohl Prosecco als auch Secco aus der Region liegen seit Jahren voll im Trend“, weiß Einkäufer Muth zu berichten. Die leichten Perlweine würden aber auch Champagner und Co. nicht verdrängen. „Beide Produkte haben ihre Kundengruppen, wobei in letzter Zeit bei allen Sorten der Rosé stark am aufholen ist.“ Für dieses Jahr sei festzustellen, dass der Verkauf von Champagner klassischer Marken in der Adventszeit stark angestiegen sei. „Es scheint, als feierten die Menschen kleiner, aber dafür exklusiver“, meint Muth.

Secco Perlwein, dem in der Regel die Kohlensäure zugesetzt wird. Der Grundwein darf aus beliebiger Herkunft stammen. Höchstens zweieinhalb Bar Druck. Perlweine haben deswegen auch keinen Sektkorken.

Ob Champagnerflöte oder Champagnerschale, das ist Ansichtssache. Weinfachmann Erik Muth hat eine eigene Meinung dazu – er empfiehlt das Burgunderglas. | Bild: Lorna Komm

Der Fachmann empfiehlt für Sekt das Burgunderglas

Auf die Frage, ob Sekt oder Champagner in Flöten oder Schalen serviert werden soll, hat der Weinfachmann einen ganz speziellen Tipp: „Im Burgunderglas.“ In der schmalen Sektflöte würden die Aromen zu stark gebündelt, in der Champagnerschale hingegen würden durch die Breite die Aromen zu schnell verfliegen, erklärt er. Das Burgunderglas dagegen ist unten breit und verjüngt sich nach oben, sodass die Aromen sich unten ausbreiten könnten, um sich dann oben wieder zu bündeln. „Das perfekte Geschmackserlebnis“, lautet seine Meinung, mit der er schon einige Freunde und Gastronomen überzeugen konnte, wie er sagt.