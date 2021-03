Sechs Mal stand das Thema im Ausschusses für Umwelt und Technik auf der Tagesordnung, dreimal sagte das Gremium ja, dreimal nein. Wer gemeint hatte, dass mit der Verabschiedung der „Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum“ die Sachlage eindeutig wäre, hatte sich getäuscht. Man habe sich doch geeinigt, dass man keine neuen Ferienwohnungen genehmige, oder? Das fragte Peter Schmidt (CDU) und meinte: „Nun eiern wir wieder jede einzeln ab, was bringt uns dann die Satzung?“

Doch Bauamtschef Martin Bleicher erinnerte daran, dass auch künftig neue Ferienwohnungen möglich sind, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, die in der Satzung festgehalten sind. Davon abgesehen, müsse eine Ferienwohnung natürlich baurechtlich überhaupt zulässig sei. Ab sofort müssten Antragsteller also zwei Anträge ans Bauamt stellen, einen auf baurechtliche Genehmigung und einen auf Ausnahme von der Zweckentfremdungssatzung. Da die sechs in der Sitzung behandelten Anträge eingegangen waren, bevor die Satzung in Kraft trat, lagen bei allen die Anträge auf Zweckentfremdung nicht vor. Es ging also vorerst nur um die baurechtliche Seite.

Heftigste Debatte gleich beim ersten Antrag

Die heftigste Debatte gab es gleich beim ersten Antrag, den der Ausschuss dann aber mit großer Mehrheit ablehnte. Eine Hausbesitzerin im Allmendweg wollte ihre bestehenden Gästezimmer in eine Ferienwohnung umnutzen. Doch eine Ferienwohnung müsse, wegen des Brandschutzes, eine abgeschlossene Wohneinheit darstellen, betonte Bleicher. Außerdem drohten weitere Ferienwohnungen den Gebietscharakter zu kippen, der derzeit noch von Wohnnutzung geprägt sei. Martin Brugger (CDU) sagte, die Antragstellerin vermiete seit etwa 1980 Gästezimmer. „Wo ist da die Zweckentfremdung?“ Bleicher sagte, wenn man das Thema nun aufarbeite, werde man feststellen, „dass viele Ferienwohnungen keine baurechtliche Genehmigung haben.“ Peter Schmidt fand: „Es ist die Büchse der Pandora, die wir aufgemacht haben.“ Kein Rat könne derzeit eine vernünftige Antwort geben, wenn Bürger fragten, wann denn nun eine Ferienwohnung erlaubt sei.

Kontroverse Debatte im Ausschuss

Georg Dreher (CDU) erregte sich: „Ich habe langsam den Eindruck, dass jeder, der eine Ferienwohnung hat, in die kriminelle Ecke geschoben wird. Auf der einen Seite wollen wir Übernachtungen, auf der anderen Seite wollen wir keine Ferienwohnungen mehr.“

Boris Mattes (SPD) betonte, das Baurecht sei die eine Sache, die Zweckentfremdung die andere. Nur weil jemand jahrzehntelang ein Gewerbe betreibe, heiße das noch nicht, dass es zulässig sei. Es gebe keine Bestrafung, aber auch keine Belohnung, wenn jemand 40 Jahre lang Gästezimmer vermietet habe. Aber jetzt müsse man das beurteilen, und für ihn sei das ein Gebiet, in das eine Ferienwohnung nicht reinpasse.

Bürgermeister Robert Scherer hatte daran erinnert, dass laut dem Berater Reinhard Sparwasser „ein Bebauungsplan, das einfachste Instrument ist, um das baurechtlich zu regeln.“

„In diesem Gebiet haben Ferienwohnungen nichts zu suchen.“ Markus Waibel (FW)

Und dieses Instrument griff auch bei zwei weiteren Ferienwohnungen, die der Ausschuss ablehnte, zum einen im Finkenweg, zum anderen im Gewerbegebiet Toren. In beiden Fällen lässt der jetzt jeweils gültige Bebauungsplan keine Ferienwohnungen zu. Pikantes Detail: In der gleichen Liegenschaft im Toren gibt es bereits sechs Ferienwohnungen, die das Gremium 2016 abgelehnt hatte, die Baurechtsbehörde dann aber zuließ, unter anderem mit der Begründung, dass es sich bei Ferienwohnungen ja auch um Gewerbe handle. Georg Dreher betonte: „Für qualitativ hochwertigen Tourismus ist das kein Aushängeschild.“ Markus Waibel (FW) bekräftigte: „In diesem Gebiet haben Ferienwohnungen nichts zu suchen.“

Ein Ja in puncto Baurecht gab es für zwei bestehende Ferienwohnungen, einmal in der Sonnhalde, einmal im Droste-Hülshoff-Weg sowie für eine zusätzliche Ferienwohnung in einem Gebäude in der Kunkelgasse, in dem es bereits drei Ferienwohnungen gibt. Eine weitere bringe den Gebietscharakter nicht aus dem Gleichgewicht, so das Bauamt.