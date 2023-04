15 Hunde, zahlreiche Stofftiere, eine über 40 Jahre alte Schildkröte und ein Hase erhielten am Sankt Georgstag Gottes Segen durch den katholischen Stadtpfarrer Matthias Schneider. Mit viel Abstand standen die Besitzer auf dem großen Parkplatz vor dem Winzerverein Meersburg, denn so manch ein Vierbeiner zeigte doch zu großes Interesse an den Artgenossen. Pfarrer Schneider zelebrierte von einem Autoanhänger, unterstützt von ein paar Musikern, einen kurzen Gottesdienst für „alles, was man streicheln kann“.

Sankt Georgstag Der Georgstag oder Georgitag (kurz Georgi) ist der Gedenktag des Heiligen Georg. Er wird am 23. April gefeiert. Der Heilige Georg ist eines der heroischsten Vorbilder der gesamten Christenheit. Wie viele andere Heilige wurde auch er mit Tieren abgebildet. Am bekanntesten ist das Bild von ihm, wie er als Ritter auf einem Pferd sitzt und einen zunächst übermächtig erscheinenden Drachen bekämpft.

Tiere in der Schöpfung vor den Menschen da

Die Idee sei im Team des Familiengottesdienstes entstanden, erklärte Schneider. Nachdem die Fahrzeugweihe im vergangenen Jahr so gut angekommen sei, kam man darauf, die Streicheltiere zu segnen. Schließlich seien sie den Besitzern treu und wichtig. Sie seien Freunde und Sozialpartner und für viele Menschen unentbehrlich. Studien hätten zudem gezeigt, dass sich Tiere positiv auf die Gesundheit der Menschen auswirkten, hieß es im Gottesdienst. So las Schneider einen Abschnitt aus dem Beginn der Schöpfungsgeschichte und sagte: „Es ist spannend, dass die Tiere vor dem Menschen da sind.“ Sie sollten lernen, schonend mit den Geschöpfen umzugehen. Die Tiere seien keine Objekte, meinte Schneider.

Wie wertvoll und auch tröstend ein Tier seien kann, erzählte die achtjährige Tamara. Nachdem ihr echter Hase namens Leonie leider gestorben sei, habe sie einen Stoffhasen in der gleichen Farbe als Erinnerung bekommen. Zusammen mit Drachen Sternschnuppe brachte die Schülerin diesen zur Segnung mit.

Die achtjährige Tamara hat Stoffhasen Leonie und Drachen Sternschnuppe zur Segnung für „alles, was gestreichelt werden kann“ dabei. | Bild: Lorna Komm

Hase Hugo genießt die Streicheleinheiten

Ein Hingucker unter den Vierbeinern war Hase Hugo. Der deutsche Riese war größer als mancher Hund. Lässig ließ er sich von Besitzerin Stefanie Weißhaar aus dem Transportkorb nehmen, erkundete an der Leine die Umgebung und genoss die zahlreichen Streicheleinheiten. „Wir haben mehrere Hasen“, erklärte Weißhaar, „Hugo ist der chilligste, er war auch schon mit im Kindergarten.“ Zusammen mit ihrem Sohn sei er vor Ostern dort gewesen und habe den Osterhasen repräsentiert, erzählte sie. Mit seinen sechs Jahren sei er der „Opa“ unter ihren Tieren. Die Lebenserwartung deutscher Riesen läge durchschnittlich bei fünf bis sechs Jahren, berichtete die Tierpflegerin. Zur Segnung sei sie gekommen, weil es sie interessiert habe, wie viele und welche Tiere kommen werden.

Hase Hugo, ein deutscher Riese, ist eines der Tiere, die von Stadtpfarrer Matthias Schneider gesegnet wurden. Besitzerin Stefanie Weißhaar beschreibt ihr Haustier als „chilligen Opa“. | Bild: Lorna Komm

Findig war die Besitzerin mehrerer Katzen. Da sie diese nicht live mitbringen konnte, lies sie ein Handyfoto ihrer Lieblinge segnen. Als kleines Andenken erhielten die menschlichen Teilnehmer einen Holzschnitt mit Bild des Franz von Assisi, dem Schutzpatron der Tiere.

Schutz für Boote des Segelclubs Unteruhldingen

Da Boote und Seefahrer ebenfalls Schutz und Segen brauchen, segnete der Pfarrer am Tag zuvor in Unteruhldingen die Schiffe des Segelclubs Unteruhldingen. Anders als die Tiersegnung habe er Bootsegnungen schon vor der Corona-Pandemie unter anderem in Meersburg und Immenstaad erteilt, sagte Schneider. „Unglücksfälle sind leider auch bei uns am See eine Realität“, sagt er und schloss in den Segen alle die ein, die sportlich, beruflich oder in ihrer Freizeit auf dem See sind. Mit einem kleinen Gottesdienst vor den zahlreich erschienen Bootssatzungen sagte er den Beistand Gottes zu. Passend dazu hatte er eine Übertragung des Psalms 23 „Der Herr ist mein Hirte“ in einer Seemannsfassung aus Hamburg vorbereitet. „Der Herr ist mein Lotse“ heißt es darin „und geht es durch Unwetter und hohe See...“.

Jo Weber, der Vorsitzende des Segelclubs Unteruhldingen, und Pfarrer Matthias Schneider (von links) bei der Segnung des großen Clubbootes. | Bild: Lorna Komm

Humorvoll erklärte der Pfarrer, der Bodensee sei zwar nicht in der Bibel erwähnt („da würden sich unsere Touristikfachleute sehr freuen“), dafür aber der See Genezareth. Und so las er aus dem Matthäus-Evangelium und „Jesus stillt den Sturm“. Der Vorsitzende des Segelclubs, Jo Weber, dankte dem Pfarrer für seine würdevolle Segnung am Tag des Ansegelns in die neue Saison. „Das ist ein feierlicher Einstieg für unseren Verein“, sagte er, bevor als Zeichen des Saisonstarts die Clubfahne am Hafen gehisst wurde.