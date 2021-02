Meersburg vor 8 Stunden

Viel Rauch im Vineum und die Ursache

für den Feuerwehreinsatz steht auf dem Herd

Starke Rauchentwicklung in der eng gebauten Altstadt ist in Meersburg immer eine potenziell kritische Lage. Und so rückte die Feuerwehr am Sonntagabend mit mehreren Fahrzeugen aus, als es im Museum qualmte.