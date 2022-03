Immer wieder machen größere Mengen Fettreste in Abflussrohren im Bereich des Stettener Pumpwerks am Sportplatz Probleme. Jüngst appellierte Bürgermeister Daniel Heß daher im Amtsblatt der Gemeinde an die Bürger: Öle und Fette gehörten nicht in den heimischen Abfluss, war da zu lesen. Der Betrieb des Pumpwerks werde dadurch beeinträchtigt. Werde weiterhin Fett unerlaubt ins Abwassernetz entsorgt, droht der Bürgermeister mit Kontrollen.

Bußgeld bei illegaler Entsorgung über den Ausguss

Auf Nachfrage erklärt Daniel Heß: „Es ist schlichtweg verboten, Frittieröle oder Bratfette über das Abwasser zu entsorgen.“ Wer illegal Fette und Öle in den Abfluss kippt, riskiert ein Bußgeld, dessen Höhe im Internet nachzulesen ist. Im Prinzip sei dies Sondermüll, der fachgerecht über den Wertstoffhof entsorgt werden müsse. Heß verweist darauf, ebenso wie das Landratsamt Bodenseekreis, dass Speisefett in Wertstoffhöfen sowie Entsorgungszentren abgegeben werden muss. Dort können Speiseöle sowie halbflüssige Fritteusenfette, Plattenfette und Blockfette wie Palmin oder Biskin entsorgt werden. Eine Abgabe sei in Blechdosen, Plastikeimern, Folien, Papier, Karton oder Glas möglich. Wer unsicher sei, welcher Müll wohin gehöre, könne sich auf der Homepage des Landratsamts Bodenseekreis informieren.

Die kleine Gemeinde Stetten war laut Bürgermeister Daniel Heß eine der ersten im Bodenseekreis mit einem eigenen Wertstoffhof. | Bild: Martina Wolters

Einsatz eines Spülwagens kostet jedes Mal 1000 Euro

Durch die starken Fettablagerungen, die die Rohre häufiger verstopfen, komme es nicht nur zu Problemen beim Abfluss von Schmutzwasser. Die Beseitigung der Ablagerungen koste auch Geld, sagt Heß. Bis zu vier Mal jährlich müsse ein Spezialfahrzeug einer Rohrreinigungsfirma dafür sorgen, dass die Abflussrohre beim Pumpwerk durchlässig bleiben. Diese Unterhaltungskosten trage schließlich die Allgemeinheit über die Abwassergebühren. Rund 1000 Euro koste es, wenn ein Spülwagen die abgelagerten Fettschichten in den Rohren mithilfe von Hochdruck entfernen müsse.

Der Betrieb des kleinen Stettener Pumpwerks wird öfter durch abgelagerte Fettreste in Abflussrohren beeinträchtigt. | Bild: Martina Wolters

Rolf Weißenrieder ist seit mehr als 30 Jahren Bauhofleiter und Wassermeister. Er weiß aus Erfahrung: „Öle und Fette härten in der Kanalisation aus und setzen sich dann an den Rohrwänden ab.“ Diese Reste würden nicht einfach weggespült. Wenn wieder gehäuft Speiseölreste im Abfluss gelandet sind, bemerkt Weißenrieder das zuerst bei einem kleinen, der Pumpe vorgelagerten Rückhaltebecken sowie der direkten Zuleitung.

Fettreste könnten aus einem Gastronomiebetrieb stammen

Wer der oder die Verursacher sind, darüber können Bürgermeister und Bauhofleiter nur spekulieren. Wie Heß sagt, könnten die Fettreste aus einem Gastronomiebetrieb stammen. Dafür spreche die Tatsache, dass es während der Corona-Lockdowns und außerhalb der touristenreichen Sommermonate zu weniger Ablagerungen kam. „Es gibt aber auch Privatleute, die viel und häufig frittieren“, sagt Heß. Und jede Spülmaschine scheide Fett aus, meint Weißenrieder. Gleichzeitig kann er sich vorstellen, dass es „schwarze Schafe gibt, die ihre Ölabfälle in den Gulli kippen“. Sie täten sich jedoch selbst nichts Gutes, „weil sich auch ihre eigenen Rohre zusetzen, sobald das flüssige Bratfett erkaltet“, fügt Weißenrieder an.

Bürgermeister setzt auf den gesunden Menschenverstand

Ob Wassermeister und Bürgermeister nun die im Amtsblatt angedrohten Kontrollen durchführen werden? Das Ganze sei schwer zu kontrollieren, räumt der Bürgermeister ein. Daher setzt Heß zunächst auf den gesunden Menschenverstand und versucht, das Problem zunächst per direktem Appell an die Stettener Bürger zu lösen.

Wie können Verursacher identifiziert werden?

Fettablagerungen in der Kanalisation kommen häufiger vor, erklärt Lars Gäbler, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis. Diese Ablagerungen können zu erheblichen technischen Problemen führen, beispielsweise zum Festsetzen von Pumpen oder Messeinrichtungen. Der Betreiber eines Kanalnetzes sei aufgrund der Eigenkontrollverordnung dazu verpflichtet, seine Anlagen in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren sowie festgestellte Mängel zu beseitigen. Gäbler sagt: „Der Betreiber besitzt auf Grundlage der Abwassersatzung außerdem die Möglichkeit, entsprechende Kontrollen bei Verursachern durchzuführen und Verstöße zu ahnden.“ So lange die eingeleiteten Fette nicht ein Gewässer oder den Boden verunreinigten, habe die Untere Wasserbehörde am Landratsamt keine Handhabe, tätig zu werden. Nach Auskunft von Gäbler liegt bei dem Entsorgen von Speisefettresten in den Privatausguss oder Straßengulli kein Fall von Umweltverschmutzung vor. Denn das Fett werde in der Kläranlage zurückgehalten und gelange somit nicht in die Umwelt. Dennoch sollte man Öle und Fette nicht über private Ausgüsse entsorgen, weil sie den Kanalbetrieb beeinträchtigten und dies zu höheren Betriebskosten führe. „In Straßengullis haben Öle und Fette nichts zu suchen, weil diese unter Umständen zu einem Regenwasserkanal gehören könnten“, wie die Pressestelle des Landratsamts unterstreicht.