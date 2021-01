Maschinenbauingenieur Lars-Erik Meyer, Jahrgang 1986, hatte nach Ulrike Wirbatz und Boris Mattes bei der Gemeinderatswahl 2019 die drittmeisten Stimmen auf der SPD-Liste erreicht. Bürgermeister Robert Scherer, der die 1963 geborene Betriebswirtin in der jüngsten Ratssitzung verabschiedete, sagte: „Es tut mir wirklich leid, dass Frau Wirbatz uns verlässt.“ Die Kooperation mit ihr sei „sehr angenehm, sehr sachlich, immer freundlich im Umgangston, konstruktiv und zielorientiert gewesen, das schätze ich sehr“, so Scherer.

SPD-Stadtrat Boris Mattes verabschiedet seine Fraktionskollegin Ulrike Wirbatz, die während der jüngsten Ratssitzung aus dem Gremium ausschied. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Wirbatz‘ Fokus habe auf dem sozialen Bereich gelegen, aber auch auf den Tourismus habe sie ein Auge gehabt. Etwa auch das Zusammenleben der Generationen und den Ausbau des ÖPNV zählte Scherer unter den Themen auf, die Wirbatz wichtig gewesen seien. „Die konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit mit Ihnen haben Stadt und Gemeinderat sehr gut getan“, so Scherers Fazit.

Wirbatz sagte, sie habe drei Bürgermeister kennengelernt und meinte zu Scherer: „Ich muss das Kompliment zurückgeben, mir hat es am meisten Spaß gemacht in letzter Zeit.“ Sie habe gesehen, „dass man doch noch einiges vorwärts bringen kann“, so etwa im Bereich Kindergarten und Schule. „Ich bin stolz darauf, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, wo wir heute stehen.“ Ihre Zeit im Rat bezeichnete Wirbatz als „lustige und interessante Jahre, in denen ich ganz viel gelernt habe.“ Sie freue sich, dass Meyer für sie nachrücke. „Das Amt ist ein Ehrenamt und es ist auch eine Ehre“, betonte sie. Wirbatz dankte ihren Wählern, ihrer Familie, dem Rat und da besonders ihrem einzigen Fraktionskollegen Mattes für die „tolle Zusammenarbeit“. Mattes betonte: „Wir waren ein ganz tolles Team.“ In den vergangenen 14 Jahren hätten sie gemeinsam für sozialdemokratische Politik geworben. Wirbatz sei eine Frau der leisen Töne, im Gegensatz zu ihm, „und so für mich ein guter Sparringspartner“. Mattes kündigte ferner an, er gebe an Meyer seinen Sitz im Aufsichtsrat der Therme ab und betonte: „Das ist ein ganz normaler Vorgang und hat nichts mit der aktuellen Situation der Therme zu tun.“