von Lorna Komm

Zum 100. Geburtstag von Lieselotte Frasch hatte sich die Nachbarschaft eine besondere Überraschung ausgedacht. Rund 40 Bewohner der Altstadt von Meersburg sowie Freunde und Familie brachten dem munteren Geburtstagskind vor ihrem Haus ein Ständchen. Zur Melodie der „Fischerin vom Bodensee“ sangen sie unter Gitarrenbegleitung von Karli Brozat für die „Lieselott‘ vom Bodensee“. Der Text war umgedichtet und bezog sich auf Stationen ihres Lebens und auf ihr positives Gemüt.

„Ich bin sprachlos, die ganze Nachbarschaft, die halbe Stadt ist gekommen“, freute sich das Geburtstagskind. „Es war schwer, das vor ihr geheim zu halten“, erzählte Nachbar Broszat. „Aber sie hat Spaß daran“, kommentierte er, wie die Jubilarin fröhlich winkend den Zug ihrer Gäste ins benachbarte Café anführte.

Schon morgens zum Fasnetsbeginn viele Gratulanten

Schon am Vormittag zum Fasnetsbeginn um 11.11 Uhr hatten unzählige Gratulanten ihr auf dem Marktplatz gratuliert. Ein Termin, den sich die am 11. November 1922 in Immenstaad geborene Frau nie entgehen lässt. Den Vorschlag ihrer Familie, in eine betreute Seniorenanlage zu ziehen, lehnte sie ab. „Was soll ich da, da sind lauter alte Leut‘“, habe sie geantwortet.

Lieselotte Frasch (rechts) freute sich über das Ständchen der Nachbarschaft, welches Karin Broszat (links) organisiert hatte. | Bild: Lorna Komm

Bis 1949 muss sie ihren Sohn allein aufziehen

Dabei hatte sie es nicht immer leicht im Leben. Erst 1949 kam ihr Mann aus russischer Kriegsgefangenschaft. „Das war eine schwere Zeit“, sagte sie, musste sie doch ihren 1944 geborenen Sohn so lange allein großziehen. Ihren Mann Karl hatte sie im Kino kennengelernt, wo er neben seiner Arbeit als Kellermeister im Staatsweingut als Filmvorführer aushalf. Sie selber arbeitete als Weberin in der Fabrik Hämmerle, später vermietete sie Fremdenzimmer.

Sonderführung durch die Meersburg für die Jubilarin

Die Großmutter einer Enkeltochter ist seit 2000 verwitwet, auch ihre vier Jahre jüngere Schwester ist bereits verstorben. Ihren größten Geburtstagswunsch hatte Nachbar Peter Schmidt ihr schon zuvor erfüllt: einen Besuch auf der Burg. Obwohl sie von ihrem Fenster täglich auf das Wahrzeichen der Stadt schaut, hat Frasch die Burg zuletzt als Siebenjährige besucht. Burgherrin Julia Näßl-Doms lud sie zu einer Sonderführung in ihren privaten Räumen ein.