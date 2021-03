Die Stadt Meersburg liegt mit ihrem Wahlergebnis im Landestrend: Die Grünen und die FDP legen zu, während die CDU und die AfD verlieren. Bündnis 90/Die Grünen errang bei dieser Landtagswahl 38,3 Prozent der Stimmen, die CDU knapp 22,1 Prozent, die FDP 13 Prozent, die SPD 8,8 Prozent und die AfD rund 7,7 Prozent.

Bürgermeister Robert Scherer erklärt: „Ich bin nicht überrascht, dass wir im Landestrend liegen.“ Damit hatte er nach eigenen Angaben gerechnet. 1090 von 2844 gültigen Stimmen entfielen auf die Grünen, 627 auf die CDU, 370 auf die FDP, 251 auf die SPD und 218 auf die AfD.

AfD geht in Meersburg auf Talfahrt

Damit haben vor allem die AfD, CDU und SPD in der Wählergunst verloren. Bei der AfD kommt das Wahlergebnis einer Talfahrt gleich: 2016 erzielte die Partei in Meersburg noch nahezu 13 Prozent, also 386 von 2971 gültigen Stimmen. Die CDU rutschte von damals 25,9 Prozent (770 Stimmen) ab, die SPD von 8,4 Prozent (248 Stimmen).

Die Grünen sind die Gewinner. Sie steigerten sich von 36,7 Prozent im Jahr 2016 auf 38,3 Prozent der Wählerstimmen. Im Land liegt die Partei bei 32,6 Prozent. Die Anzahl der Stimmen blieb dieselbe: 1090. Für die FDP gab es in Meersburg 370 Stimmen, 2016 lag sie bei 11,5 Prozent und 341 Stimmen. Quasi nicht stattgefunden hat die Linke mit 3,1 Prozent in diesem Jahr (88 Stimmen) und 2,3 Prozent (69 Stimmen) im Jahr 2016.

Wahlbeteiligung fällt geringer aus

Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 67,1 Prozent. Wahlberechtigt waren 4257 Menschen, 2856 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 2844 gültige Stimmen waren zu zählen. Die Wahlbeteiligung fällt geringer aus als 2016. Damals lag sie mit 2994 Wählern bei 71,1 Prozent.

Bürgermeister Scherer sieht die geringere Wahlbeteiligung der Corona-Situation geschuldet und sagt: „Für die jetzige Phase bin ich zufrieden.“ Teils nicht nachvollziehen kann er die zwölf ungültigen Stimmen. Das Wahlprozedere wird genaustens erklärt. Dennoch standen zum Beispiel Kommentare auf Wahlzetteln, die deshalb nicht gewertet werden konnten. „Das verstehe ich nicht“, erklärt Scherer.

Die Briefwahl 1614 Stimmen wurden in Meersburg per Briefwahl abgegeben, berichtet Bürgermeister Robert Scherer. Da man angenommen hatte, dass viele Menschen aufgrund der Corona-Situation per Brief abstimmen möchten, wurden dafür eigens zwei Wahlbezirke eingerichtet und zusätzliche Wahlhelfer verpflichtet.

Wahl unter Corona-Maßnahmen

Aufgrund des Coronavirus musste die Wahl unter besonderen Schutzvorkehrungen stattfinden. Das ist allen Beteiligten in Meersburg „nicht nur gut, sondern sehr gut“ gelungen, wie der Bürgermeister findet. Fünf Stunden sei er am Sonntag in den verschiedenen Wahllokalen unterwegs gewesen und habe nur gute Rückmeldungen bekommen. Die Wahlhelfer hatten jeden Raum – abgesehen von Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel – mit Hinweisschildern und Markierungen vorbereitet.

Außerdem wurden extra Mitarbeiter abgestellt, um die Menschen daran zu erinnern, ihre Hände zu desinfizieren. Der personelle Aufwand war dadurch natürlich größer. Pro Wahlbezirk wurde eine Person zusätzlich abgestellt. Für die Bundestagswahl wurden bereits Optimierungswünsche der Wahlhelfer gesammelt. Beispielsweise hinsichtlich der Beschilderung. An mancher Stelle soll es mehr davon geben.