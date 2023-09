Warum machen Menschen im Urlaub besonders gerne Fotos? Der SÜDKURIER hat Passanten, darunter auch einigen Touristen, genau diese Frage gestellt – und zwar in Meersburg, der kleinen Stadt am Bodensee, die besonders viele nette Fotomotive bereithält.

Bernhard Jäger: Für ihn sind Fotos Erinnerungen

Unterwegs am Bodensee war zum Zeitpunkt der Umfrage zum Beispiel Bernhard Jäger aus Heilbronn. Er entdeckte seine Leidenschaft fürs Fotografieren schon in seiner Jugend und fotografiert bis heute. Auf die Frage, warum er Urlaubsfotos macht, antwortet er: Für ihn seien Fotos nicht nur Schnappschüsse, sondern Erinnerungen, die er verewigen möchte. Am liebsten fotografiere er seine Enkelkinder.

„Ich versuche immer, Momente mit ihnen einzufangen und keine gestellten Fotos zu

machen und diese dann auf Leinwänden zuhause aufzuhängen“, erzählt Jäger. Die Bilder, die an seinen Wänden einen Platz finden, sollen allesamt „nicht älter als ein Jahr“ sein. Neben seinen Enkelkindern fotografiert Jäger auch gerne „unscheinbare Winkel und besondere Stimmungen“.

Bernhard Jäger kommt aus Heilbronn und macht Urlaub am Bodensee. | Bild: Tabea Müller

Neben der Leidenschaft für die Fotografie beschäftigt sich der Mann aus Heilbronn gerne auch mit dem Thema Bildbearbeitung. „Ich finde es spannend, was man aus unscheinbaren Winkeln herausholen kann und wie man eine Stimmung bearbeiten kann“, sagt er.

Die Burg Meersburg von der Unterstadt aus: Einer von vielen Schnappschüssen, die Bernhard Jäger während seinem Urlaub am Bodensee gemacht hat. | Bild: Bernhard Jäger

Gabrielle Sehrig: Sie löscht keines ihrer Bilder auf dem Handy

Auch die Seniorin Gabrielle Sehrig aus Konstanz macht gerne Fotos, um dadurch Erinnerungen zu haben. „Ich finde es spannend, wie sich Orte im Laufe der Zeit verändern und was das mit ihnen macht“, sagt sie. Sehrig löscht keines ihrer Fotos und behält sie am liebsten auf dem Handy. So habe sich mit der Zeit schon eine große Anzahl an Bildern auf ihrem Handy gesammelt.

Gabrielle Sehrig kommt aus Konstanz. Sie macht gerne Fotos mit ihrem Handy, um Erinnerungen an bestimmte Orte zu haben. | Bild: Tabea Müller

Am liebsten fotografiert die Konstanzerin „Schnappschüsse“, wie sie ihre Fotos nennt. „Schnappschüsse“ sind für sie besondere Winkel, Fassaden oder Werke, die auf den ersten Blick unscheinbar und gewöhnlich wirken.

Bodensee Bodensee oder Karibik? Diese Blautöne sind einfach der Wahnsinn (1) Das könnte Sie auch interessieren

Simon Vorsatz: Sein beliebtestes Motiv sind Türen

Simon Vorsatz kommt aus München und macht zusammen mit seiner Frau Urlaub am

Bodensee. Für ihn sind Fotos nicht so wichtig. Wie Simon Vorsatz erzählt, schieße er zwar gerne „kleine Schnappschüsse mit der Kamera“, jedoch sei er nicht der eigentliche Fotobeauftragte in seiner Familie – das sei seine Frau.

Laut dieser gebe es jedoch ein besonders beliebtes Fotomotiv von Simon Vorsatz: Türen. Die Bilder bleiben jedoch meistens auf dem Speichermedium und werden nur

ab und zu angeschaut, insofern sie nicht sogar „versauern“, wie der Münchner ehrlich zugibt.

Simon Vorsatz aus München fotografiert besonders gerne Türen. | Bild: Tabea Müller

Monika Salzer: Sie teilt Fotos gerne mit ihren Freunden

Monika Salzer aus Schwäbisch Hall teilt eine ähnliche Einstellung wie Simon Vorsatz.

Auch ihre Fotos sind Erinnerungsstücke, die sie im Gegensatz zu dem Münchner jedoch nicht nur in der Galerie ihres Handys „versauern“ lässt. Stattdessen teilt Salzer die Bilder gerne auf Facebook oder in ihrem WhatsApp-Status.

Monika Salzer aus Schwäbisch Hall hat Spaß an der Fotografie mit dem Handy. | Bild: Tabea Müller

Die Frage, wie wichtig ihr Fotos sind, kann Salzer nicht konkret beantworten. Nur so viel: Fotografie mit dem Handy ist für sie eine Art Hobby, das ihr Spaß macht. Besonders gerne fotografiert Salzer Seen und bekannte Sehenswürdigkeiten. „Mir macht es einfach Spaß Fotos zu schießen und sie dann auch mit Freunden zu teilen“, erzählt sie.

Ein beliebtes Motiv für Monika Salzer: der Bodensee. | Bild: Monika Salzer

Günther Gottschalk: Er macht regelmäßig Fotos von Kirchen

Günther Gottschalk und seine Frau sind aus Eichenhofen (Oberpfalz) an den Bodensee gekommen, um Urlaub zu machen. Für sie sind Fotos nett, gehören aber nicht zum Alltag. „Wir haben es erst jetzt geschafft, die Kindheitsfotos unseres erwachsenen Sohnes auszudrucken“, gestehen die beiden.

Günther Gottschalk aus der Oberpfalz macht mit seiner Frau Urlaub am Bodensee. | Bild: Tabea Müller

Wie Günther Gottschalk berichtet, sei sein Vater Kirchenrestaurateur. Die Leidenschaft für Kirchen teile er sich mit ihm. Deswegen fotografiert Gottschalk regelmäßig viele verschiedene Kirchen, die er beispielsweise im Urlaub besichtigt – und diese Bilder teilt er dann mit seinem Vater. Das sei ihm sehr wichtig.