„Tanzen ist das Zweitschönste der Welt“, sagt Axel Wagner. Mit seiner Begeisterung wollen der neue Vorsitzende und sein Vorstandsteam der Tanzsportfreunde Meersburg andere anstecken. Sie laden am kommenden Samstag, 12. November, ganztags zum „Tag des Tanzes“ in die Sommertalhalle ein. Hier können Interessierte kostenlos bei Workshops unterschiedlichster Art mitmachen, herausfinden, welcher Tanzstil ihnen am besten gefällt und Gleichgesinnte treffen.

West Coast Swing immer beliebter

„Eins, zwei Triple-Step, Triple-Step, eins, zwei…“: Die Tanztrainer Sabrina Deike und ihr Mann Klaus Deike-Maier gleiten zu den Klängen von Michael Bublé leichtfüßig übers Parkett, drehen sich, verschränken die Arme. Kompliziert schaut das aus, doch mit den im wahrsten Wortsinn Schritt-für-Schritt-Anleitungen der beiden und etwas Gefühl für Musik und Takt klappt´s auch bei den Tanzschülern, die sich zum West Coast Swing treffen. Meist in der Festhalle Meersburg, ausweichweise in der Turnhalle Stetten oder im Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen.

Sabrina Deike und Klaus Deike-Maier, langjährige Turniertänzer, geben ihre Leidenschaft als Trainer in Tanzworkshops und -kursen weiter. | Bild: Christiane Keutner

Der Paar-Tanz aus der Familie der Swing-Tänze wird in der Region zusehends beliebter, und so nahmen die Tanzfreunde Meersburg ihn ins Programm auf. „Er passt zu jeder Art von Musik, man kann ihn schnell und langsam interpretieren“, informiert Sabrina Deike. Sie und ihr Mann waren langjährige erfolgreiche Turniertänzer. „Jetzt wollen wir das Feuer und die Liebe, die wir beim Tanzen spüren, an andere weitergeben“, sagt sie.

Das Paar lehrt außerdem Standard/Latein sowie Line Dance. Damai Häring unterrichtet in Standard/Latein, Daniel Klein gibt Hip-Hop und Jonathan Ristow betreut die Jugend. So ist der Verein breit aufgestellt. Bei den alle drei Monate stattfindenden Workshops für die Vereinsmitglieder unterstützen sie der neue Vorsitzende Axel Wagner mit Frau Patricia. Ihre Liebe gilt dem Tango Argentino. Zuvor hatte der Tanzbegeisterte Ende der 1990er Jahre seine Vorliebe für den variantenreichen Discofox entdeckt, der Dialog mit dem Partner fordert. Er bestritt mit seiner Frau 12 Jahre Turniere, die sie mit dem höchsten Titel Süddeutscher Meister in der Seniorenklasse abschlossen. Gemeinsam unterrichteten sie acht Jahre Disco Fox und Tango Argentino in einer Salemer Tanzschule.

Was macht das Tanzen immer beliebter? „In erster Linie macht es Spaß. Es ist nachgewiesen, dass es wegen der Verbindung zwischen körperlicher und geistiger Bewegung Demenz verhindert oder sie hinauszögert. Im Gehirn können neue neuronale Verbindungen entstehen. Man kann den Sport bis ins hohe Alter machen, er trainiert das Herz-Kreislauf-System und nebenbei werden fast unbemerkt Kalorien verbrannt. Bewegung ist die beste Medizin und sie kostet nichts. Zudem lernt man jede Menge netter Leute kennen“, erklärt Axel Wagner.

Konzentration, Warten, bis es musikalisch passt und los geht‘s. Jeder Tanzstil hat seine ganz eigenen Schritte. | Bild: Christiane Keutner

„Man kommt vom Tanzen immer mit einem klaren Kopf und guter Laune nach Hause. Wir lachen viel und gern und man strengt andere Gehirnhälften an“, sagt Susanne Heimberger. „Tanzen ist eine schöne Sache, die man zu zweit, als Paar, hat“, ergänzt ihr Mann Nicolas. Nach der „Kinderpause“ hatten die beiden das Tanzen wieder aufgenommen und Neues ausprobiert, „den schönen, lässigen West Coast Swing“. Den könne man auch auf wenig Platz tanzen. Genug davon gibt es in der Festhalle Meersburg, in der meist geübt wird. Auf 290 Quadratmetern bestem Parkettboden kann man Walzer-Runden drehen oder sich bei lateinamerikanischen Tänzen ausleben. Hier finden auch der öffentliche Tanz in den Mai, das Bodensee-Tanzfest für Turnier-Paare, der Breitensport-Wettbewerb für Jedermann, die Abnahme der Tanzsportabzeichen und Workshops statt.

Anmeldung ist nicht nötig

Und am kommenden Samstag können hier in der Sommertalhalle, beim „Tag des Tanzes“ von 10 bis 19 Uhr neun Tanzarten ausprobiert werden. Die Voraussetzungen? „Musikalität hilft, aber das Wichtigste ist Spaß an Bewegung zur Musik, dann ist alles machbar“, so der Vorsitzende. Und wie erklärt er sich den Männermangel beim Tanzen? „Unserer Erfahrung nach haben die Herren hier zu wenig Selbstvertrauen. Aber diejenigen, die es probiert und die ersten Erfolgserlebnisse hatten, weil es einfach funktioniert hat, die machen weiter und das mit enorm viel Spaß.“ Die Workshops sind an dem Tag kostenlos – doch profitieren werden alle, ist er überzeugt und heißt auch Singles willkommen. Findet sich kein Partner, können sie beim Line Dance mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht nötig: „Einfach vorbeikommen, zuschauen und mitmachen“, lädt er Interessierte ein. Alle Trainer werden vor Ort sein, einschließlich des Spezialisten für Salsa, Gregor Balachowski.