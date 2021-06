Der 66-jährige Mann hatte am Sonntag gegen 19 Uhr gemeinsam mit seiner Frau die öffentliche Sitzbank an der Uferpromenade in Meersburg mit Handtüchern für sich reserviert und war zum Baden in den See gegangen. In dieser Zeit kam eine 70-jährige Radfahrerin und schob die Handtücher des Ehepaars beiseite, um sich auf der Bank auszuruhen, wie die Polizei berichtet.

Mann setzt sich neben Kontrahentin und drängt sie von der Bank

Als die Schwimmer zurückkamen und feststellten, dass ihre Bank belegt ist, kam es zu einem Streitgespräch. Da die Radfahrerin den Platz nicht verlassen wollte, drohte der 66-Jährige der Radlerin mit einer Wasserdusche aus seiner Trinkflasche und übergoss sich dann selbst mit dem Bodenseewasser, sodass auch die Frau nass wurde. Auch einer erneuten Aufforderung des 66-Jährigen, die Sitzgelegenheit zu räumen, kam die 70-Jährige nicht nach. Daraufhin setzte sich der 66-Jährige neben die Radfahrerin und drängte sie von der Bank.

Anzeige wegen Körperverletzung

Beim Sturz auf den asphaltierten Boden zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 66-jährige Mann unkooperativ und zog nach der Aufnahme einer Anzeige wegen Körperverletzung erbost von dannen, wie die Polizei schreibt.