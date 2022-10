Stetten a.k.M. - Welcher Spruch kommt auf das T-Shirt, das die Teilnehmerinnen beim Frauenlauf tragen werden? Welche Farbe wird es haben? Das ist das große Geheimnis von Elke Sieber, die den 14. Frauenlauf in Stetten am kalten Markt organisiert. Der Laufwettbewerb, an dem ausschließlich Frauen starten dürfen, wird am 9. Oktober in der Heuberggemeinde ausgerichtet. Der Wirtschaftsverbund Stetten ist gemeinsam mit dem TSV Stetten der Veranstalter des Frauenlaufs. Der Lauf findet im Rahmen des Stettener Oktobers statt. Der Aktionstag findet bereits zum 19. Mal statt.

Die T-Shirts mit den witzigen Sprüchen darauf haben Tradition beim Stettener Frauenlauf. Das ganze Jahr ist Elke Sieber darauf bedacht, dass ihr ein toller Spruch einfällt. Den richtigen finde sie dann manches Mal in einer schlaflosen Nacht, erzählt sie. 2019 stand auf dem T-Shirt der Teilnehmerinnen „Frauday for Future“ und das Shirt hatte eine grüne Farbe. „Damit ist ziemlich sicher, dass es in diesem Jahr nicht wieder grün wird“, erklärt Elke Sieber. „Die Sprüche sind manchmal richtig frech“, sagt die Organisatorin. In einem Jahr etwa lautete er: „Ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin!“

Anmeldungen online

Zweimal musste der Frauenlaufwegen der Corona-Pandemie aussetzen. Es gebe leider weniger Anmeldungen als bei den Läufen vor Corona, erklärt Sieber. Die Anmeldung für den Lauf am Sonntag ist noch bis zum 7. Oktober um 12 Uhr am besten über die Website frauenlauf-stetten.de möglich. Es sei aber auch noch möglich, sich am Sonntag vor dem Lauf

anzumelden, sagt Sieber. Start des Wettbewerbs ist um 10.30 Uhr am Knusperhäusle in der Albstraße. Dort ist auch der Zieleinlauf.

Auch Walking ist erlaubt

Es sind natürlich nicht nur weitere Teilnehmerinnen am Frauenlauf willkommen, sondern auch Zuschauer, die die Läuferinnen anfeuern. Für Teilnehmerinnen, die sich erst am Sonntag anmelden, ist eventuell kein Frauenlauf-T-Shirt mehr vorhanden, warnt Sieber. Die Gebühr für dieTeilnahme am Lauf beträgt 15 Euro. Die beiden Distanzen von fünf beziehungsweise zehn Kilometern dürfen gelaufen oder „gewalkt“ werden. Sowohl klassisches Walking als auch Nordic Walking mit Stöcken ist erlaubt.

Goldbarren zu gewinnen

Alle Teilnehmerinnen am Frauenlauf erhalten neben dem berühmten T-Shirt eine Sporttasche. Sie hat die gleiche Farbe wie das Shirt und enthält verschiedene Überraschungen. Außerdem nehmen die Läuferinnen automatisch an einer Verlosung mit Preisen teil. Die Überraschungen in den Taschen und die Preise sind von verschiedenen Mitgliedsunternehmen des Wirtschaftsverbund Stetten am kalten Markt gestiftet. Auch Elke Sieber und ihr Ehemann steuern einen Preis bei. Es handelt sich um ein Holztablett, das eigens für den Lauf in der Schreinerei der beiden angefertigt wurde. Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, die eine Filiale in Stetten am kalten Markt betreibt, hat einen kleinen Goldbarren gespendet.

Sonderwertung für Paare

Für 12.30 Uhr ist die Ehrung der Sieger des Stettener Frauenlauf geplant. Sie findet im Start- und Zielbereich statt. Die fünf

schnellsten Läuferinnen werden mit einer Urkunde geehrt. Die Plätze eins bis drei erhalten zusätzlich Preise. Was es zu gewinnen gibt, sei ebenfalls noch geheim, erklärt Elke Sieber. Es werde aber ein Gutschein von der Physiotherapie Braun dabei sein, verrät die Organisatorin. Es gibt außerdem Sonderwertungen: Zusätzlich gewertet werden jugendliche Teilnehmerinnen bis einschließlich Jahrgang 2007 sowie teilnehmende Paare – wie beispielsweise Mutter und Tochter. Geehrt wird außerdem die größte teilnehmende Gruppe.

Stettener Oktober

Der Stettener Oktober beginnt am Morgen mit dem Start zum Frauenlauf. Um 11 Uhr eröffnet der traditionelle Bauernmarkt auf dem Schlosshof. Der verkaufsoffene Sonntag und die Ausstellungen der Gewerbetreibenden beginnen um 12 Uhr. Um 12.30 Uhr gibt die Feuerwehrkapelle Stetten ein Platzkonzert und richtet ihren traditionellen Hammellauf aus. Die ortsansässigen Gewerbetreibenden bieten verschiedenen Aktivitäten insbesondere für Kinder an: Es gibt neben einem Musikprogramm ein Karussel, eine Hüpfburg, ein Glücksrad, Ponyreiten, einen Modellbau-Parkour sowie ein sogenanntes Glücksenten-Angeln. Der Präsident des Wirtschaftsverbunds ist froh, dass der Stettener Oktober in diesem Jahr nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden kann. Sorgen, dass wegen der aktuellen Wirtschaftslage die Menschen der Veranstaltung fernbleiben könnten, macht er sich nicht. „Bei uns ist immer das Wetter ausschlaggebend. Wenn gutes Wetter ist, dann ist es bei uns rappelvoll“, erklärt Neusch. „Der Stettener Oktober hat sich insbesondere durch sein Beiprogramm bei den Leuten etabliert, da kommen auch viele von auswärts“, so Oliver Neusch.