Meersburg vor 16 Minuten

Stammt die Isdal-Tote tatsächlich aus Meersburg? Auf Spurensuche mit einer Postkarte in einem gut 50 Jahre alten norwegischen Kriminalfall

Eine bunte Postkarte, von einem Unbekannten in den USA an eine Journalistin geschickt, liefert einen neuen Hinweis zu einem seit 50 Jahren ungeklärten Kriminalfall: Kam die Isdal-Tote tatsächlich aus Meersburg? Noch immer ist die Identität der Frau ungeklärt, die vor mehr als 50 Jahren in Norwegen tot aufgefunden worden war. Eine Spurensuche in Meersburg.