von Lorna Komm

Mehr bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zu schaffen, diesem Ziel ist die Stadt Meersburg ein Stück näher gekommen. Der Gemeinderat befürwortete einen Bauantrag der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis (KBG). Sie plant den Bau von 24 Wohneinheiten am Ortseingang von Meersburg in der Daisendorfer Straße.

Mieten werden 33 Prozent unter dem ortsüblichen Preis liegen

Die Kaltmiete der Wohnungen wird preisgebunden 33 Prozent unter der ortsüblichen Miete liegen. Die Mieter müssen einen Wohnberechtigungsschein haben und mit der Stadt wird abgesprochen, wie die Wohnungen belegt werden. Die Grundstücke werden mit Erbbaurechtsvertrag verpachtet und bleiben im Eigentum der Stadt. Die Kreisbaugenossenschaft ist an diese Regelungen 30 Jahre lang ab Bezugsfertigkeit gebunden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei drei Gegenstimmen.

So könnten die neuen Gebäude in der Daisendorfer Straße aussehen. Der Plan des Architekten Roland Specker für die KBG zeigt die Ansicht vom Garten her. | Bild: Architekt Roland Specker

Zwei Gebäude mit Wohnungen bis zu vier Zimmern

Architekt Roland Specker stellte die Entwurfsplanung vor. Geplant sind zwei Gebäude mit jeweils drei Vollgeschossen. Fußgänger und Radfahrer können über die Daisendorfer Straße zu den Häusern gelangen. Die Tiefgarage für Autos ist über die Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz erreichbar. Insgesamt soll es 29 Stellplätze geben, wobei Besucherparkplätze oberirdisch angelegt werden. Die Bushaltestelle bleibe bestehen. Zwischen den Gebäuden sind eine Grünfläche und eine Spielfläche geplant. Die Wohnungen in den Häusern, die nach KfW-55-Standart gebaut werden, haben ein bis vier Zimmer, erläuterte der Architekt, alle einen Balkon oder eine Terrasse, Abstellraum sowie Kellerabteil.

Mieter müssen Anteile an Wohnbaugenossenschaft kaufen

Julia Naeßl-Doms (CDU) fragte nach den Kosten für eine Mitgliedschaft in der Wohnbaugenossenschaft, welche die Mieter abschließen müssen. KBG-Geschäftsführer Bernhard Küchle erläuterte, dass je nach Wohnungsgröße Anteile gekauft werden müssten. „Die Mieter erwerben zwischen fünf und zehn Anteilen, wobei ein Anteil 200 Euro kostet.“ Es handle sich um eine einmalige Zahlung, welche verzinst und bei Auszug des Mieters zurückbezahlt werde. Die Anteile seien nicht mit einer Kaution gleichzusetzen, sondern zusätzlich anzuschaffen.

Wunsch nach mehr Vier-Zimmer-Wohnungen

Monika Biemann (Umweltgruppe) lobte das Arrangement mit Satteldächern, kritisierte jedoch die Grundrisse. Es sei nur eine Vier-Zimmer-Wohnung geplant, monierte sie. „Ich hätte in allen Stockwerken eine Vier-Zimmer-Wohnung erwartet.“ Hier werde am Bedarf vorbeigeplant. Küchle antwortete, dass sich die Wohnungsgrößen noch anpassen ließen. Allerdings wisse er aus langjähriger Erfahrung, dass sich Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen besser vermieten lassen. Das wirtschaftliche Risiko liege bei der Genossenschaft und diese könne sich keinen Leerstand leisten.

Die Ansicht des alten Gebäudes vom Garten her. Zukünftig sollen die Autos von der Seite aus – über die Zufahrt des Wohnmobilstellplatzes – in die Tiefgarage fahren. | Bild: Lorna Komm

Neubauten nicht für Mieter mit Hartz-IV gedacht

Auch Anna-Lena Murzin (Bündnis 90/Die Grünen) waren es zu wenige Wohnungen für Familien mit zwei Kindern. Zudem wollte die Rätin wissen, ob die Wohnungsgrößen mit den Hartz-IV-Regelungen konform seien. Bürgermeister Robert Scherer gab zu Bedenken, dass es sich um einen Neubau mit hohem energetischen Standard handele, in dem die Miete 33 Prozent unter den ortsüblichen Preisen bleibe. „Ich denke, wir können den Anspruch nicht einhalten, alle abzuholen und alles mit Neubauten abzudecken“, sagte er und verwies auf die über 30 kommunalen Wohnungen in der Lichtenwiese.

Kritik, dass der Haushalt nicht vom Bauprojekt profitiert

Peter Schmidt pflichtete bei: „Ganz günstig oder geschenkt geht auch bei der Genossenschaft nicht.“ Er sei ein Fan von Genossenschaften, verwies aber auf den Haushalt der Stadt: „Was haben wir davon?“ Die jährliche Erbpacht, die in den städtischen Haushalt fließe, sei ein Placebo. Die Genossenschaft arbeite wirtschaftlich für sich, aber der Stadt bleibe nichts für den Haushalt. Der Markt verändere sich ständig. Allein in diesem Jahr seien 21 Ferienwohnungen stillgelegt und in fest vermieteten Wohnraum umgewandelt worden. Auch stehe die Stadt mit kommunalem Wohnraum im Vergleich zur Großen Kreisstadt Überlingen gut da. „Wir stehen nicht kurz vor dem Abhang, sondern haben uns schon stark engagiert“, sagte Schmidt.

Christian Herter (Umbo) meinte, die Gemeinderäte hätten es sich bei der letzten Kommunalwahl ins Programm geschrieben, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Er hoffe, dass durch die Neubauten Wohnraum für Facharbeiter, Angestellte in der Gastronomie oder Verkäufer in den Souvenirläden geben werde. „Jeder, der ein Geschäft hat, weiß, dass wir für die Leute Wohnungen brauchen.“

Sorge, dass bei Verkauf der Grundstücke Luxuswohnungen entstehen könnten

Auch Boris Mattes (SPD) war der Meinung, die Stadt müsse sich um bezahlbaren Wohnraum kümmern. Das Projekt sei nur ein Baustein, es müsse eine Perspektive für alle Geldbeutel gefunden werden. Jedem solle die Würde gegeben werden, sich vom eigenen Geld eine Wohnung in Meersburg leisten zu können. „Wir als Kommune sind allein nicht fähig, das zu stemmen.“ Darum brauche es das Know-how von Partnern. Die Alternative, um das Maximale für den städtischen Haushalt rauszuholen, wäre ein Verkauf der Grundstücke. Doch dann komme wieder ein Bauträger für Luxuswohnungen zum Zuge, befürchtete Boris Mattes. Mit dem Vorschlagsrecht für die Vermietung der Wohnungen habe man ein gutes Steuerungsinstrument.

Jahrelang lag das Grundstück in der Daisendorfer Straße brach. Nun soll es bebaut werden. | Bild: Lorna Komm

Keine Sozialwohnungen geplant, sondern bezahlbarer Wohnraum

Peter Krause (Umbo) fügte hinzu, ein Verkauf des Geländes sei nur kurzfristig für den Haushalt gut. Man müsse auch an die nächsten Generationen von Meersburgern denken, die auch in 20 Jahren noch hier wohnen wollten. Martin Brugger (CDU) betonte, dass es nicht um den Bau von Sozialwohnungen gehe, sondern um bezahlbaren Wohnraum. Diesen bräuchten Arbeitnehmer mit Mindestlohn, um sich eine Wohnung leisten zu können. „Finanziell kommt nichts für uns raus, aber ich kann den Bürgern in die Augen schauen.“

Erbpacht ein „Nasenwässerle“ im städtischen Haushalt

Alexandra Mahl (Umweltgruppe) lehnte das Projekt ab. Sie überschlug die Mieteinnahmen für die Kreisbaugenossenschaft, welche sich in den 30 Jahren Bindungsdauer auf mehrere Millionen summieren würden. Die Einnahmen der Stadt durch Erbpacht seien dagegen ein „Nasenwässerle“. Auch erhalte nicht jeder Lehrling automatisch einen Berechtigungsschein für eine solche Wohnung. „Ich kann dem nicht zustimmen“, schloss sie.