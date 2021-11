Die Stadt Meersburg hat am Mittwoch den Weihnachtsmarkt 2021 abgesagt. Ein Grund seien die steigenden Inzidenzen, wie die Stadt in ihrer Mitteilung schreibt. Baden-Württemberg stehe unmittelbar vor der Alarmstufe und die damit einhergehenden Auflagen machten eine sinnvolle Umsetzung eines stimmungsvollen Weihnachtsmarktes sehr anspruchsvoll. Schon 2020 hatte die Stadt den Weihnachtsmarkt abgesagt.

Beteiligte wollen Akteure und Besucher keinem Corona-Risiko aussetzen

Der Weihnachtsmarkt hätte wie jedes Jahr am ersten Adventswochenende stattfinden sollen. „Traditionell sind viele Vereine und gemeinnützige Organisationen involviert und füllen den Markt mit Leben“, wie es in der Mitteilung heißt. Bereits im Vorfeld seien die Anmeldezahlen jedoch weit hinter denen der Vorjahre zurückgelegen. Zusätzlich hätten die rasant ansteigenden Infektionszahlen nun zu etlichen Absagen der Akteure geführt. Alle Beteiligten wollten weder die Besucher noch ihre Mitglieder und Mitarbeiter den Risiken einer möglichen Covid-Infektion aussetzen, heißt es weiter.

Weihnachtsbeleuchtung und weitere Akzente in der Altstadt

Tanja Mülhaupt, kommissarische Leiterin der Abteilung Tourismus und Veranstaltung, sagt: „Wir hatten sehr gehofft, in diesem Jahr wieder ein bisschen näher an die Normalität zu kommen, aber angesichts der unmittelbar bevorstehenden Alarmstufe müssen wir verantwortungsvoll handeln.“ Ihr Team sei verantwortlich für die Organisation des Marktes. Sie bedauere die Absage des Weihnachtsmarktes sehr. „Aber auf die Weihnachtsbeleuchtung und weitere weihnachtliche Akzente in der Altstadt werden wir nicht verzichten.“