Meersburg Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Stadt Meersburg steigt in Netze BW mit ein: So viel kostet die Beteiligung die Kommune

Der Meersburger Gemeinderat war sich uneins, als es um die Teilnahme an dem Modell „EnBW vernetzt“ ging. Geboten wurden Anteile an der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW, gefordert sind Investitionen – in einer finanziell schwierigen Lage.