Auch in Stetten gingen die Grünen aus der Landtagswahl 2021 als große Gewinner hervor: Sie konnten 39,8 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen.

Die CDU steht mit 20,8 Prozent zwar noch an zweiter Stelle, musste aber wie im landesweiten Trend auch in der kleinen Seegemeinde einen Verlust einstecken. Die Christdemokraten kamen hier auf 7,2 Prozentpunkte weniger als noch vor fünf Jahren, insgesamt auf 20,8 Prozent.

FDP überholt SPD in der Wählergunst

Die Sozialdemokraten legten zwar um drei Prozentpunkte auf 11,4 Prozent zu, mussten sich diesmal aber mit dem vierten Platz begnügen. Denn die FDP rückte mit 12,6 Prozent an die dritte Stelle in der Wählergunst auf. Gut zugelegt haben Sonstige Parteien mit einem Plus von 5,8 Prozent gegenüber der Landtagswahl 2016: Sie kamen auf 7,9 Prozent.

AfD kassiert deutliche Niederlage

Eine deutliche Niederlage kassierte die AfD: Hatte sie bei der Landtagswahl 2016 auf Anhieb 12,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, gaben ihr diesmal nur 5,4 Prozent der Stettener ihre Stimme.

Wahlbeteiligung rückläufig, aber noch bei fast 75 Prozent

Von 768 Wahlberechtigten gaben 571 eine gültige Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 Prozent. Das sind rund sechs Prozent weniger als bei der Wahl vor fünf Jahren.