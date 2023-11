Die Baustelle für 24 bezahlbare Wohnungen in der Daisendorfer Straße wurde mit einem symbolischen Spatenstich feierlich eröffnet. Die Kreisbaugenossenschaft Bodensee errichtet hier zwei Häuser, in denen die Kaltmiete 33 Prozent unter der ortsüblichen Miete preisgebunden ist. Entstehen werden Wohnungen in unterschiedlicher Größe von ein bis vier Zimmern. Alle haben einen Balkon oder Terrasse, Abstellraum und Kellerabteil. Eine Tiefgarage erhält 29 Stellplätze, oberirdisch gibt es Besucherstellplätze. Zwischen den beiden Gebäuden mit jeweils drei Vollgeschossen sind Grünanlagen und ein Spielplatz geplant.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kreisbaugenossenschaft Bodensee (KBG), Edwin Weiß, dankte der Stadt, welche das Grundstück in Erbbaupacht zur Verfügung gestellt hat für den „Willen den Weg mit uns zu gehen.“ Wohnungen zu schaffen, die für Mieter leistbar sind, gehe nur in Partnerschaft mit den Grundstückseignern. „Wenn die Rahmenbedingungen bezüglich des Grundstückspreises nicht stimmen, ist für uns kein Bau möglich“, sagte Weiß.

Als geplante Kosten für das Projekt nannte er 7,2 Millionen Euro. Bürgermeister Robert Scherer dankte ebenfalls für die Kooperation. „Wir hoffen, mit dem Vorzeigeprojekt andere Gemeinden motivieren zu können, auch diesen Weg zu gehen.“ Max Zwisler, Bauunternehmer in vierter Generation, freute sich, die Gebäude bis zur Schlüsselfertigkeit zu bauen. Bauleiter Ahingsa Manawapat erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage den Zeitplan. Anfang Juli wurde mit den Abrissarbeiten begonnen. Im August folgte der Aushub. Nach der Grundwasserabsenkung wurden anschließend Gusspfähle als Gründungspfähle gesetzt. Das Kranfundament wurde errichtet. Nun folge der Rest der Bodenplatte. Manawapat hofft, bis Ende des Jahres mit der Tiefgarage fertig zu sein. Die Häuser sollen komplett zum Ende des kommenden Jahres stehen.