Ernüchternd ist der Rechenschaftsbericht 2019 der Gemeinde Stetten ausgefallen, den Ewald Geßler, Kämmerer des Gemeindeverwaltungsverbands, in der Gemeinderatssitzung vorstellte. Eine geringere Zuführung an den Vermögenshaushalt, eine höhere Entnahme aus den Rücklagen und deutlich weniger Steuereinnahmen prägten das Zahlenwerk.

Wenig Entwarnung gab der Kämmerer in einem kurzen Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020/21. Mit Blick auf den Haushaltsplan 2021, den die Räte im Frühjahr beraten werden, schwor Bürgermeister Daniel Heß den Gemeinderat auf weiteres Sparen ein.

Im Jahresabschlussbericht 2019 betrug die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt nur knapp 61 000 Euro statt wie geplant 78 200 Euro. Abzüglich getilgter Kredite verblieben am Ende 20 000 Euro, die für Investitionen zur Verfügung standen. Geplant waren im Vermögenshaushalt Maßnahmen für 700 000 Euro. Die umgesetzten Investitionen wurden teils durch Haushaltsreste aus dem Jahr 2018 finanziert.

Investitionen 2019 Neben der Betreuungseinrichtung für Kinder unter drei Jahren investierte die Gemeinde im Jahr 2019 in die Sanierung von Straßen und Straßenbeleuchtung sowie des Gemeindehauses. Geld floss in eine neue Internetseite der Gemeinde, in Möbel für Schule und Rathaus sowie in Anlagevermögen für die Feuerwehr, wie Atemschutzmasken, Presslufthammer oder digitale Meldeempfänger für die Wehrleute. Fällig wurden auch Umlagezahlungen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, den Abwasserzweckverband oder den Gemeindeverwaltungsverband bezüglich des Breitbandausbaus für schnelles Internet. Finanziert wurden die Investitionen über die Entnahme aus Rücklagen und Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2018.

Aus dem Topf der allgemeinen Rücklagen mussten Geßlers Ausführungen zufolge rund 30 000 Euro mehr entnommen werden als vorgesehen. Bürgermeister Daniel Heß verwies hier auf die noch ausstehenden Zuweisungen des Bundes für die neue Kinderkrippe.

Nur rund die Hälfe der erwarteten Gewerbesteuer geht ein

Die Rücklagen schrumpfen gemäß Kämmerei auf gerundet 480 000 Euro und nähern sich damit der Höhe der Schulden von 450 000 Euro an. „Im Vorjahr waren die Rücklagen noch über zweieinhalb Mal höher als die Verschuldung“, hob Geßler die prekäre Situation hervor. Die Pro-Kopf-Verschuldung bezifferte er auf 432,13 Euro.

Stetten hat 2019 gemeindeeigene Straßen wie die Burgunderstraße saniert. | Bild: Martina Wolters

Auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts standen geringere Steuererträge und niedrigere allgemeine Zuweisungen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer flossen nur rund die Hälfte der erwarteten 195 000 Euro. Auch bei Zweitwohnungssteuer und Schlüsselzuweisungen waren die Ansätze zu hoch. Weniger Einnahmen verbuchte die Gemeinde auch bei der Abwasser- und Wassergebühr sowie im Bereich Forstwirtschaft. Außerdem schlugen schwankende Einnahmen bei den Kindergartengebühren zu Buche.

Rund 63 000 Euro mehr als kalkuliert kamen hingegen bei der Einkommensteuer zusammen. Sie ist mit einem Anteil von 31,1 Prozent der größte Posten auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes. Bei den laufenden Ausgaben dominierten die Personalkosten mit 26,5 Prozent. Gegenüber 2018 waren diese Kosten um fast fünf Prozent auf 640 000 Euro gestiegen.

Die Schule bekam neue Möbel nebst einem Garderobenwagen. | Bild: Martina Wolters

Im Haushaltsjahr 2020 wirkte sich vor allem die Pandemie auf die finanzielle Situation aus, wie der Kämmerer meinte. Bei der Gewerbesteuer hatte die Gemeinde zwar den Planansatz reduziert, doch werde auch dieser noch unterschritten.

Dem Verzicht auf Kindergartengebühren für die Schließungszeit während des Frühjahrs-Lockdowns oder geringere Einnahmen bei Einkommen- und Umsatzsteuer stünden Mehreinnahmen aus Corona-Soforthilfen gegenüber. Ergänzt durch zurückhaltendes Wirtschaften, wie bei Personal- und Sachdienstleistungen, rechnet der Finanzbeamte „mit einem Ergebnis, das in etwa dem Haushaltsplan entspricht“.

Der Plan für 2020 mit einem Gesamtminus von 220 000 Euro war erst im April nachträglich genehmigt worden. Jetzt gehe es darum, dass die neue Haushaltsplanung genehmigungsfähig werde. Dafür sei es nötig, weiter den Rotstift anzusetzen. Die Investitionen im vergangenen Jahr seien noch plangemäß umgesetzt worden.

Im laufenden Jahr kann nur noch das Allernötigste finanziert werden

Anders werde das im laufenden Jahr: Hier könne nur noch das Allernotwendigste finanziert werden, unterstrich der Bürgermeister. Seinem Vorstoß, das neue Zahlenwerk nach Absprache mit dem Landratsamt im März ausnahmsweise gleich zu beschließen, widersprachen Jürgen Kammerer (FWV) und Martin Frick (CDU). Beide wünschten sich, die Haushaltsplanung 2021 vorab zu beraten. Heß gab ihnen recht. Der Plan werde Anfang März vorgelegt.