Meersburg vor 2 Stunden

So will die Stadt das Parken im Bereich Lichtenwiese-Schützenrain reglementieren

Immer wieder gibt es Ärger durch zugeparkte Straßen im Bereich Lichtenwiese und Schützenrain. Die Stadt Meersburg will das Parken jetzt durch eine Änderung des Bebauungsplans reglementieren. So soll auch verhindert werden, dass Wohnmobile an den Straßen geparkt werden.