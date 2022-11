Meersburg ist schön! So schön, dass zahlreiche Menschen Bilder von ihrem Besuch in der kleinen Stadt am Bodensee bei Instagram posten. Es sind Fotos von der Altstadt mit ihren engen Gassen und urigen Fachwerkhäusern, von der historischen Burg oder der Aussicht auf den See, von den Weinreben, dem Staatsweingut und mehr.

Zum Zeitpunkt des Screenshots gab es insgesamt 124.581 Bilder mit dem Hashtag #meersburg bei Instagram. | Bild: Screenshot Lippisch

Mehr als 124.000 Beiträge mit dem Hashtag #meersburg gibt es aktuell auf der Social-Media-Plattform. Mit dieser Anzahl landet Meersburg beim Instagram Kleinstadt-Ranking 2022 auf Platz sieben. Die Auswertung wird seit sechs Jahren von der Travelcircus GmbH vorgenommen, einem Touren- und Reiseanbieter.

Auch dieses Bild wurde unter #meersburg bei Instagram gepostet. Das Profil „ninasfachwerkliebe“ hat das Bild im Mai hochgeladen. | Bild: Screenshot Lippisch

Das Berlinger Unternehmen analysiert die Instagram-Präsenz von mehr als 1000 Kleinstädten in ganz Deutschland. Dass Meersburg bei dem Ranking unter den Top 10 landet, ist allerdings nicht neu. Laut Internetseite von Travelcircus gibt die kleine Stadt am Bodensee den siebten Platz schon seit 2018 nicht mehr her.

Zahlreiche Bilder vom Bodensee, zum Beispiel das von Nutzer „_melix93“, sind bei Instagram unter #meersburg zu sehen. | Bild: Screenshot Lippisch

Travelcircus bezeichnet Meersburg in seiner Auswertung als „eine der schönsten und zweifelsohne fotogensten Kleinstädte am Bodensee“. Allein in diesem Jahr wurden auf Instagram mehr als 16.000 neue Fotos mit dem Hashtag #meersburg geteilt. Mit etwas mehr als 123.000 Instagram-Bildern liegt Meersburg jedoch deutlich hinter dem ersten Platz. Den belegt die Kleinstadt Füssen. Etwa 307.000 Fotos mit dem Hashtag #füssen gibt es bei Instagram. Da gibt es für Meersburg bis zum Ranking im kommenden Jahr also noch einiges aufzuholen.

Die Top zehn der Instagram-Kleinstädte