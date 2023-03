„Es wird einem schon mulmig, wenn man weiß, was für teure Maschinen hier in der Halle stehen“, sagt Sebastian Schmäh. Zwei Tage nach dem Brand am Neubau seiner Zimmerei im Meersburger Gewerbegebiet ist er einfach nur erleichtert. Denn der Geschäftsmann weiß: Es hätte auch ganz anders ausgehen können.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren aus Meersburg und den umliegenden Gemeinden konnte der Brand am Neubau der Zimmerei Schmäh am Sonntagabend schnell gelöscht werden. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Meersburg

„Wir sprechen jetzt von einem Schaden im Bereich von 25.000 bis 30.000 Euro“, erklärt Schmäh. Beim Brand am Sonntagabend sei glücklicherweise nur die Oberfläche der Fassade beschädigt worden – und das auch nur in einem Eckbereich von etwa 15 Quadratmetern. Dass an dem etwa 1250 Quadratmeter großen Gebäude nicht mehr passiert ist, sei unter anderem auch der massiven Holz-Bauweise geschuldet.

Die Brandstelle auf dem Dach des Zimmerei-Neubaus. | Bild: Mona Lippisch

„Es dauert seine Zeit, bis sich das Feuer durch das starke Holz frisst. Das wäre bei einem Stahlbau vermutlich schneller gegangen“, sagt Schmäh. Nicht zuletzt dankt der Inhaber der Zimmerei den aufmerksamen Anwohnern, die den Brand sofort meldeten. Und der Feuerwehr, die schnell vor Ort war.

Feuerwehrprobe an der Zimmerei hat sich nun erledigt

„Die Zusammenarbeit hat super geklappt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir können stolz auf alle Helfer sein“, betont Schmäh, der die Flammen als Mitglied der Meersburger Feuerwehr selbst an vorderster Front bekämpfte. Wie der Inhaber der Zimmerei berichtet, sei im Laufe des Jahres eigentlich eine große Feuerwehrprobe am betroffenen Gebäude geplant gewesen.

Das hat sich mit dem echten Einsatz am Sonntag nun erledigt. Im Nachgang bezeichnet Schmäh das Vorgehen der Wehren als „vorbildlich“. Er lobt insbesondere die vorsichtige Arbeit der Einsatzkräfte. Sie hätten beim Löschen darauf geachtet, nicht die ganze Halle unter Wasser zu setzen und seien besonnen vorgegangen. „Einige von der Feuerwehr sind selbst Handwerker oder sogar aus unserem Betrieb. Das hat uns einen großen Vorteil gebracht“, erklärt Schmäh.

Im Inneren der Halle ist von dem Brand kaum etwas zu erkennen – nur eine leichte Verfärbung im Eckbereich der Wand. | Bild: Mona Lippisch

Dennoch habe der Einsatz im Meersburger Gewerbegebiet gezeigt, dass es bei einem solchen Brand durchaus Herausforderungen geben kann – etwa durch lange Löschwege. „Weil wir nicht wussten, wie sich das Feuer entwickelt, sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben noch eine Leitung zum Siechenweiher gelegt“, berichtet Schmäh. Die brauchte es am Ende zwar nicht, aber Sicherheit gehe vor.

Zimmerei-Neubau Der erste Bauabschnitt des neuen Standorts der Zimmerei Schmäh im Meersburger Gewerbegebiet „Toren“ ist fast abgeschlossen. Dieser beinhaltet die etwa 1250 Quadratmeter große Werkshalle, in der schon jetzt Holzarbeiten für Kunden stattfinden. Wie Inhaber Sebastian Schmäh erklärt, soll es zeitnah mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen: dem Verwaltungsgebäude. Es soll planmäßig direkt neben der großen Halle gebaut werden und auch zwei Mitarbeiterwohnungen beinhalten. Die Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes ist für Ende 2023 geplant.

Sebastian Schmäh hält selbst Brandwache

Sebastian Schmäh selbst war es, der – auch aus Sicherheitsgründen – in der Nacht von Sonntag auf Montag Brandwache an der Zimmerei hielt. Er gesteht: „Die letzten Tage waren schon kräftezehrend. Ich habe wenig geschlafen.“ Umso mehr freut ihn die Anteilnahme bis weit über Meersburg hinaus. Hunderte Menschen meldeten sich nach dem Vorfall bei Schmäh, boten ihre Hilfe und Unterstützung an.

„In diesem Fall brauchen wir zwar keine Hilfe, aber es ist schön zu sehen, dass die Leute im Notfall für uns da sind.“ Auch viele der eigenen Mitarbeiter seien bereits am Sonntagabend an Ort und Stelle gewesen, um zu helfen.

Der Zimmere-Neubau des Unternehmens Schmäh von außen. Aktuell ist die große Halle (Bauabschnitt 1) fast fertiggestellt. Bis zum Ende des Jahres soll auch das Verwaltungsgebäude (Bauabschnitt 2) beendet werden. | Bild: Mona Lippisch

Sanierung voraussichtlich in zwei Wochen abgeschlossen

Das Holzbau-Unternehmen selbst übernimmt in den kommenden zwei Wochen die Sanierung der Brandstelle. Sebastian Schmäh rechnet mit etwa 300 Arbeitsstunden. „Aktuell haben wir den Bereich notgesichert, das heißt, vor Regen geschützt“, erklärt er. Die Materialien, die für die Arbeiten benötigt werden, seien schon bestellt. Spätestens kommende Woche soll die Sanierung beginnen.

Sebastian Schmäh sitzt vor der Brandstelle auf dem Dach seiner Zimmerei. Die betroffene Stelle ist ihm zufolge etwa 15 Quadratmeter groß. Schon in circa zwei Wochen soll das Dach wieder so aussehen, wie vor dem Brand. | Bild: Mona Lippisch

Immer noch unklar ist indes die Ursache des Feuers. Wie der Inhaber der Zimmerei gegenüber dem SÜDKURIER erzählt, geht er bislang von einem technischen Defekt aus. Brandstiftung schließt Schmäh aus, ebenso wie einen Fehler seiner Mitarbeiter. Denn in dem Bereich, in dem das Feuer ausbrach, sei schon seit mehreren Wochen nicht mehr gearbeitet worden.

Eine Bestätigung seiner Vermutung erwartet Schmäh bis Ende dieser Woche. Dann sollten sich die Gutachter der Polizei und der Versicherung bei ihm melden. Sie seien bereits am Montag vor Ort gewesen und hätten sich den Schaden angeschaut.