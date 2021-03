Die vier jungen Männer, heute zwischen 26 und 30 Jahren alt, planten als Jugendliche den Skatepark einst selbstständig, wie Model erklärt, der seit einigen Jahren in Stuttgart lebt. Schwarz wohnt heute in Innsbruck, Brugger und Restle sind noch in Meersburg. Die beiden nutzten den Park mehrmals im Monat, Model und Schwarz, wann immer sie daheim seien. „Viel wichtiger aber ist, dass viele Jugendliche und Familien den Park nutzen“, betont Model.

Meersburg Düstere Zeiten für die Skateranlage? Geplanter Kletterturm könnte das Aus bedeuten Das könnte Sie auch interessieren

Das Gründer-Quartett erinnert an die Anfänge der Anlage: „2005 begonnen, zog sich der Kampf um einen ordentlichen Skatepark bis 2012. Es ist und war ein Ort, an dem Kinder, Jugendliche und Familien zusammenkommen, ein Ort des Austauschs, der sportlichen Entfaltung, der Freude. Nach einer Investition von 20 000 Euro soll nun dieser Park nach nur neun Jahren wieder verschwinden oder würde zumindest unbrauchbar werden.“ (Anmerkung der Redaktion: Der Neubau 2006 hatte 20 000 Euro gekostet, eine Sanierung 2012 weitere 13.000 Euro.) Ein Vorschlag, die Fertigbeton-Elemente zu verschieben, um die verbleibende Hälfte der Anlage weiter nutzen zu könne, gleiche der Idee, „eine Radrennbahn in der Mitte abzuschneiden oder einen Tennisplatz nur auf einer Netzseite zu bespielen.“ Schaue man sich in Nachbargemeinden um, sehe man deutlich, wieviel mehr diese in die Jugend und Skateparks investierten und wie positiv letztere von einer breiten Masse angenommen würden.

Kritik an kommerzieller Kletteranlage

Anders in Meersburg: „Nun soll der von der Jugend hart erkämpfte Skatepark unbrauchbar gemacht werden, um einer kommerziellen Kletteranlage zu weichen.“ Die vier Schreiber stellen in Frage, dass diese mit dem Hochseilgarten im nahen Immenstaad konkurrieren könnte. Und wenn der Kletterturm laut Werbung des Herstellers doch kein Fundament benötige, wieso solle er dann auf dem asphaltierten Skatepark erreichtet werden, wenn auf dem angrenzenden Parkplatz doch genügend Raum wäre? „Sind einige Autostellplätze der Stadt wichtiger als ein aus Eigeninitiative der Jugend erkämpfter Skatepark? Der Parkplatz fasst mindestens 250 Stellplätze, wovon maximal 15 bis 20 für den Kletterturm geopfert werden müssten, wo liegt hier die Priorität?“, fragen sie.

Lokalpolitik ohne Weitsicht?

Ihr Fazit: Die Pläne „sind ein Schlag ins Gesicht aller Jugendlichen, die nun ihr letztes Refugium verlieren. Es ist ein weiterer, trauriger Beweis, mit wie wenig Weitsicht die Lokalpolitik agiert: Eigeninitiativen werden vernichtet, Jugendliche weiter verdrängt. Die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums schreitet also munter voran, denn die Rendite lockt. Wir Skateboarder haben keine Lobby, aber wir haben eine Stimme.“ Bisher äußere sich diese Stimme aber vor allem so: „Die miserable Jugendpolitik ist mit ein Grund, warum viele nach ihrer Ausbildung oder Studium Meersburg den Rücken kehren. Zu kurzsichtig sind die Entscheidungen der Politik, zu oft wird an Jugendangeboten gespart. Investitionen in die Zukunft sind das jedenfalls nicht.“