Das Weinfest auf dem Goesbichel bei der Kirche gilt als Geheimtipp unter den Festen in der Region. In diesem Jahr findet es zum 40. Mal statt. Organisiert wird das Fest von den Mitgliedern der Feuerwehr. Beliebt sind die Dinnele, die frisch gebacken werden. Festwirt Tobias Heiß erzählt, dass für die Spezialität 50 Kilo Mehl und ebenso viele Kilo Zwiebeln benötigt werden. Kommandant Dagobert Heß weiß: „Der Clou der Dinnele liegt aber in der Gewürz- und Kräutermischung.“ Der badische Zwiebelkuchen werde seit Beginn nach „Oma Kumms Rezept“ hergestellt. Neben Salz und Pfeffer zählt Heß Knoblauch, Muskat und Majoran als Würzmittel auf. Schmunzelnd fügt er an: „Das Entscheidende wird aber nicht verraten.“ Schließlich ist das Weinfest für die Wehr jährlich die Haupteinnahmequelle.

Feuerwehrleute um den verstorbenen Kommandanten Willi Kumm waren es, die das Fest ins Leben riefen. „Damals waren neun Winzer unter den Feuerwehrlern“, erklärt Karl Häge, der über 30 Jahre das Amt als Festwirt innehatte. Schnell hätten er und seine Kameraden beschlossen, ein Fest rund um den Rebensaft anzubieten. Bis heute organisieren die Feuerwehrmitglieder aus der kleinsten Gemeinde im Bodenseekreis die Weinfest-Party mit Charme mitten im Dorf. Bei gutem Wetter gehen dann weit über 1000 Flaschen Wein des Winzervereins Meersburg über den Tresen. Kein Wunder, dass der Geschäftsführer des Winzervereins, Martin Frank, beim Weinfest freitags als „Badischer Muntermacher“ auftritt.

Bis das Fest steigt, werden noch viele helfende Hände von Mitgliedern der Feuerwehr, deren Angehörigen und der Jugendwehr benötigt. Routinier Karl Häge winkt aber ab: Geklappt hätten Aufbau und Durchführung des Fests immer. Aber auch Kurioses weiß der 84-Jährige zu berichten: „In den Anfangsjahren sind wir bei den Festvorbereitungen beinahe verhaftet worden.“ Nach mündlicher Absprache mit Siegfried Fischer, dem damaligen Pächter des Hafenbahnhofs in Friedrichshafen, hätten die Wehrleute die Sitzgarnituren aus einem Schiff laden wollen. „Erst nach langem Zureden und zähen Verhandlungen haben die Zollbeamten sie herausgegeben“, erinnert sich Häge lachend. Heute sei das nötige Mobiliar vorhanden, ebenso Wein und Essen. Zur samstäglichen Begrüßung durch Bürgermeister Daniel Heß hat sich mit Elin-Sophie Arnold die amtierende Bodensee-Weinprinzessin angekündigt.