Anekdoten und Kurioses, aber auch viel Wissenswertes hat Bernhard Stengele über Ludwig van Beethoven parat gehabt. „Vom guten Ton – Musik, Moneten und Manieren“ lautete der Titel des Abends mit Musik und Lyrik anlässlich des 250. Geburtstags des bekannten Komponisten. „Ich erzähle Ihnen die anderen Sachen über den Komponisten und nicht, dass er 32 Klaviersonaten, fünf Cellokonzerte und neun Sinfonien geschrieben hat“, begrüßte der Schauspieler die Gäste.

Zur Begrüßung erst mal einen Eimer Wasser über den Kopf

Der Beethoven-Abend der anderen Art in der Torkelhalle des Vineums begann schon spektakulär, als Stengele sich einen Eimer Wasser über den Kopf schüttete. Die Erläuterung folgte sogleich: Auch Beethoven habe dies des Öfteren getan, wenn er sich „heiß komponiert“ hatte. Neben dessen exzentrischen Angewohnheiten, auch tagsüber im Schlafanzug herumzulaufen, Selbstgespräche zu führen oder laut singend die Nachbarschaft zu allen Zeiten zu stören, sei das in den unteren Stock tropfende Wasser mit ein Grund dafür gewesen, dass Beethoven so oft habe umziehen müssen. Zur Veranschaulichung verlas Stengele die mehrere Seiten umfassenden wechselnden Adressen des Komponisten, im schnellen, stakkatoartigen Sprechgesang.

Besucher zeigen sich bei der Ode an die Freude textsicher

Begleitet wurde er von Milena Ivanova am Violoncello und Daniel Delgado am Klavier. Das Duo spielte im Wechsel mit den Textpassagen Werke aus der Wiener Zeit des Komponisten, neben der Mondscheinsonate auch die Neunte Sinfonie, bekannt als Ode an die Freude. „Das ist die einzige Sinfonie, bei der einem sofort der Text einfällt“, sagte Stengele und fragte sogleich die Textsicherheit des Publikums ab. Die Corona-bedingt nur 20 Besucher machten begeistert mit.

Kulturamtsleiterin hält Veranstaltungen auch für kleines Publikum wichtig

Die Frage, ob es sich lohne, für ein so kleines Publikum eine Veranstaltung zu organisieren, beantwortete Kulturamtsleiterin Christine Johner in ihrer Begrüßung mit einem Plädoyer für die Kultur: „Das Wort systemrelevant haben wir während der Pandemie alle gelernt. Kultur gehörte nicht dazu. Aber das Menschsein lässt sich nicht abschaffen und Kulturveranstaltungen sind wichtig für die Menschen, damit also humanrelevant.“