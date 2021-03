von Lorna Komm

Zehn Jahre wird im Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) in Stetten Jugendarbeit betrieben, wobei mit Kinder- und Jugendarbeit zum einen die Förderung der Entwicklung von Teilnehmern gemeint ist, zum anderen aber auch die aktive Beteiligung junger Menschen als Gruppenleiter.

Frühe Verantwortung wirkt sich positiv aus

Das Zehnjährige hätten die Stettener Mitglieder der Ortsgruppe der weltweiten Organisation gerne groß gefeiert, doch, wie bei vielen anderen Jahrestagen auch, musste ein großes Fest Corona-bedingt ausfallen. Trotzdem ist es den Jugendlichen ein Anliegen, zu erzählen, wie wichtig ihnen die Jugendarbeit ist und wie viel Spaß sie als Aktive dabei hatten. Außerdem berichteten die nun Anfang 20-Jährigen per Video- Konferenz, welche positiven Auswirkungen die früh übernommene Verantwortung auch auf ihr jetziges Leben hat.

„Jugendarbeit ist definitiv Arbeit“, sagt Katharina Engel, die als Tochter der ersten Vorsitzenden mit dem Verein groß geworden ist und deren Sohn inzwischen ebenso eine feste Größe in der Stettener Gemeinschaft ist. „Die Vorbereitungen für die Gruppentreffen sind enorm“, sagt Engel, „die Jugendlichen investieren da richtig viel Zeit.“

Die 20-jährige Alina Tepper erzählt, dass sie als Gruppenleiter locker fünf Stunden die Woche für die Vorbereitung gebraucht habe. In Kleingruppen von vier Mitarbeitern seien zwei für die Spiele und Bastelarbeiten zuständig, einer für die Andacht und einer für die Geschichte.

Der CVJM Stetten Die Ortsgruppe Stetten des CVJM wurde 2010 gegründet, doch die eigentliche Förderung von jungen Menschen startete schon viel früher. 2004 begann Silvia Engel mit der Jugendarbeit in Stetten. Aus versicherungstechnischen Gründen musste ein Verein gegründet werden, sodass der Verein Christlicher Jugend (VCJ) entstand. Die Möglichkeiten des Vereins waren auf Dauer zu klein. Da die Arbeit schon immer an den inneren Strukturen des CVJM ausgerichtet war und eine weltweite Vernetzung gewünscht wurde, wurde 2010 eine Aufnahme in den CVJM Baden beantragt. Die Ortsgruppe Stetten hat rund 200 Mitglieder. Vorsitzende Silvia Engel formuliert ihr Ziel auf der Pariser Basis des Vereins als „Gastgeber in Gottes Namen, das Christsein alltagstauglich ohne Druck und Zwang zu leben“. Durch die Kinder- und Jugendarbeit werden Eltern und Familien bedingt mit einbezogen.

„Die Gruppenstunden haben schon eine krasse Qualität“, sagt Hanna Weber. Die 22-Jährige bezeichnet sich selber als „richtiges CVJM-Kind“. 2007 sei sie in die Kinderstunde gekommen, dann zur Jungschar und anschließend Mitarbeiterin und Betreuerin bei Freizeiten. „Ich habe da meine volle Energie reingesteckt“, sagt sie und ihr Vater habe immer gemeint: „Wenn du nur halb so viel Energie in den Mathe-Unterricht stecken würdest“, erzählt die junge Frau lachend.

Über den CVJM habe sie auch ihr Auslandsjahr in Peru organisiert. „Ich glaube nicht, dass ich ohne die gemachten Erfahrungen ins Ausland gegangen wäre. Ich habe auch expliziert nach CVJM-Angeboten gesucht“, betont die Studentin.

„Klar ist es Arbeit, die Gruppen zu leiten und die Freizeiten mit zu organisieren“, meint auch Patrick Häring. „Aber ich mache es gerne, es macht Spaß und man merkt sofort, ob die Ideen gelungen sind, wenn zum Beispiel ein neues Spiel super funktioniert.“ Er ist seit zwölf Jahren mit dabei. „Man wird ja langsam an die Verantwortung als Gruppenleiter herangeführt“, erzählt der Auszubildende. Von Jahr zu Jahr bekomme man ein Stück mehr Verantwortung. „Man lernt, vor einer Gruppe zu sprechen und zu präsentieren.“

Waffelverkauf auf dem Meersburger Weihnachtsmarkt war vor Corona eine der vielen Aktivitäten des CVJM Stetten. | Bild: Lorna Komm

Das Selbstbewusstsein und das Auftreten würden gestärkt, fügt Alina Tepper ein. Zudem habe sie Offenheit und Akzeptanz gelernt, sowie Freundschaften mit unterschiedlichen Menschen, die sie sonst vielleicht nie getroffen hätte, geschlossen. „Keiner wird vorverurteilt und man muss sich nicht verstellen“, sagt die Kommunikationsdesign-Studentin. „Das sind christliche Werte.“

Katharina Engel, die die Jugendlichen von Anfang an begleitet hat, bestätigt die positive Entwicklung. „Die haben alle eine wahnsinnige, persönliche Entwicklung gemacht.“ Natürlich könne man nicht wissen, wie sie sich ohne die Wertschätzung und die Freundschaften in der Jugendgruppe entwickelt hätten, aber die Zeit habe sie definitiv geprägt.

„Kinder kommen, um ihre Fähigkeiten zu entdecken“

Das höre sie auch oft bei zufälligen Begegnungen von anderen ehemaligen Teilnehmern, erzählt die Lehrerin. „Im Gegensatz zum Sportverein, wo man hingeht, weil man sportlich ist, oder zum Musikverein, wo man hingeht, weil man musikalisch ist, kommen die Kinder zu uns, um ihre Fähigkeiten zu entdecken. Wir trainieren keine Fertigkeiten, sondern fördern sie.“

Gefragt nach den Reaktionen anderer Jugendlicher auf ihr Engagement im christlichen Verein, antwortet Maya Hanser, dass sie deswegen teilweise auch veräppelt worden sei. „Einige fanden es schon uncool“, sagt die Studentin, „aber wir wissen, warum wir Christen sind.“ Zudem seien sie eine starke Generation gewesen und es habe geholfen, mit anderen aus der Gruppe in der gleichen Schule oder Klasse zu sein.

Jedes Jahr stehen bis zu 40 Kinder und Jugendliche vor dem Stettener Rathaus für das Krippenspiel auf der Bühne | Bild: Lorna Komm

„Wer nicht auf einer Freizeit dabei war, kann die Begeisterung nicht nachvollziehen“, ergänzt Patrick Häring. Er habe stets über solchen Anfeindungen stehen können. Die Zeit als Jugendleiter und die Arbeit mit den Kindern hätten in seinen Berufswunsch mit rein gespielt, meint der Auszubildende zum Logopäden.

Auch Hanna Weber und Maya Hanser haben sich weiterhin für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entschieden. An der privaten Hochschule des CVJM in Kassel haben sie ein Studium zum staatlich anerkannten Sozialarbeiter mit Religions- und Jugendpädagogik begonnen.