Jeden Tag etwas Gutes tun, um Wertschätzung und Dankbarkeit zurückzubekommen – das ist der Grund, warum Birgitt Grömmer gerne zur Arbeit geht. Die 60-Jährige ist Apothekerin und leitet seit nun 33 Jahren die Hofapotheke am Marktplatz in Meersburg.

„Es ist die Arbeit mit den Kunden, die mir so sehr gefällt“, sagt Grömmer und lächelt. „Zu sehen, wie dankbar die Menschen sind und wie nach und nach persönliche Bindungen entstehen, ist einfach etwas Schönes.“

Apothekerin Birgitt Grömmer an einer Mühle, die früher weitaus häufiger im Einsatz war als heute. Mithilfe der Mühle werden Kräuter für Teemischungen gemahlen. | Bild: Mona Lippisch

Schon während ihrer Schulzeit sei Grömmer sehr an Naturwissenschaften interessiert gewesen. Nach dem Abitur folgte sie ihrem Interesse und begann ein Pharmaziestudium. An den Bodensee kam Birgitt Grömmer im Jahr 1985 wegen der Arbeit ihres Mannes. „Ich hatte Glück und mir wurde direkt ein Job in der Hofapotheke in Meersburg angeboten. Damals war die Apotheke noch am Schlossplatz“, erzählt sie.

Birgitt Grömmer im hinteren Bereich ihrer Apotheke. Dort befindet sich beispielsweise eine Rührmaschine für die Herstellung von Hautcremes (rechts). | Bild: Mona Lippisch

Birgitt Grömmer übernimmt mit 27 Jahren die Leitung der Hofapotheke

Nur etwa ein Jahr dauerte es, bis die damals 27-Jährige von ihrem Chef das Angebot bekam, die Hofapotheke zu übernehmen. „Das passte eigentlich nicht in meinen Plan“, erinnert sich Grömmer. „Denn ich wollte erst einmal Kinder bekommen und dann vielleicht mit 40 Jahren eine Apotheke übernehmen.“

Doch nach einigen Überlegungen mit ihrem Mann entschloss sich die damals junge Frau, den Schritt zu wagen und die kleine Apotheke zu übernehmen. Heute sagt sie: „Ich habe es bisher nicht einmal bereut, dass ich mich dafür entschieden habe.“

Zahlreiche alte Apotheker-Flaschen stehen in einem großen Regal in einem hinteren Raum der Meersburger Hofapotheke. „Heute werden die Flaschen kaum noch genutzt“, sagt Birgitt Grömmer. | Bild: Mona Lippisch

Kinder bekam die Apothekerin dann trotzdem recht bald. Grömmers erster Sohn kam 1989 zur Welt, wenig später folgte ein zweiter. „Obwohl ich Kinder hatte, konnte ich weiter im Beruf arbeiten. Die Jungs sind einfach in der Apotheke aufgewachsen“, erzählt sie schmunzelnd. Ob im Schaufenster oder draußen, direkt vor der Türe in der Fußgängerzone – ihre Söhne seien immer dabei gewesen.

Frühere Aufgaben in der Apotheke: Cremes anrühren und Kräutertee zusammenstellen

Wenn Birgitt Grömmer an die ersten Jahre in der Apotheke zurückdenkt, dann fallen ihr viele Veränderungen auf, die es in ihrem Beruf seitdem gegeben hat. Während ein Großteil ihrer Arbeit vor etwa 30 Jahren darin bestand, besondere Teemischungen zu kreieren oder Hautcremes anzurühren, mache dies heute nur noch einen geringen Teil des Arbeitsalltags aus.

Dieses Gerät hilft bei der Herstellung von Hautcremes. Eine Creme muss bis zu 45 Minuten lang gerührt werden, bis sich die Inhaltsstoffe komplett vermischt haben. | Bild: Mona Lippisch

Auch durch die Digitalisierung hätten sich einige Aufgaben verändert. „Wir haben früher komplett ohne Computer gearbeitet und hatten eine ganz normale Kasse. Bestellungen liefen entweder telefonisch oder über ein Lochkartensystem“, erzählt Grömmer.

Was ist eine Lochkarte? Die sogenannten Lochkarten wurden früher für die Bestell- und Lagerorganisation in Apotheken eingesetzt, erklärt Birgitt Grömmer. In den Plastikkarten waren die Nummern der Medikamente eingelocht, sodass die Informationen zwar verschlüsselt, aber dennoch für Maschinen lesbar waren.

Weiter sei die Anzahl der Medikamentenmarken mit den Jahren „stark“ angestiegen. „Am Anfang meiner Berufslaufbahn gab es eine einzige Kopfschmerztablette. Heute gibt es weit mehr von vielen verschiedenen Anbietern“, nennt die Apothekerin eine weitere Veränderung.

Heute nur noch selten in Nutzung: Das Regal mit zahlreichen Kräuterdosen, aus denen Birgitt Grömmer früher regelmäßig Tees kreiert hat. | Bild: Mona Lippisch

Nicht alle Neuerungen, die es in den vergangenen Jahren gab, seien von positiver Art gewesen, wie Birgitt Grömmer an einem Beispiel erklärt: Wegen Verträgen der Pharmaunternehmen mit den Krankenkassen, dürften die Apotheken ihren Kunden seit einigen Jahren teilweise nur ein bestimmtes Produkt verkaufen. „Wir müssen uns daran halten, was von der jeweiligen Kasse vorgegeben ist. Und das ist problematisch.“

Denn die Verträge der Pharmaunternehmen mit den Krankenkassen würden sich teilweise alle zwei Jahre ändern. Das bedeutet, dass Menschen mit langfristigen oder dauerhaften Krankheiten immer wieder ihr Medikament beziehungsweise die Marke des Medikaments wechseln müssen. „Gerade bei Schilddrüsenpatienten ist das schwierig. Da kann es sein, dass sie das Medikament der einen Marke gut vertragen und ein anderes nicht“, weiß die Apothekerin.

Seit 2008 ist die Hofapotheke von Birgitt Grömmer am Marktplatz in Meersburg beheimatet. Davor war die Apotheke am Schlossplatz zu finden. | Bild: Mona Lippisch

Grömmer ist außerdem der Meinung: „Früher waren die Menschen gesünder als heute.“ Für die 60-Jährige sei es erschreckend, wie viele Medikamente mittlerweile verbraucht werden. „Die Menschen haben die Verantwortung an die Medikamente abgegeben und halten sich zum Beispiel weniger an eine gesunde Ernährung. Das macht die Menschen krank“, so die Apothekerin.

Birgitt Grömmer: „Unsere größte Aufgabe ist es, Menschen zu beraten“

Doch nicht alles hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Der Kern der Apotheker-Arbeit sei im Grunde gleich geblieben, betont Grömmer. „Unsere Aufgabe ist es, die Medikamente so zusammenzustellen, dass sich keine Wechselwirkungen ergeben. Und unsere noch größere Aufgabe ist die Beratung.“ Letzteres sei heute sogar noch wichtiger – auch, wegen der Corona-Pandemie, die bei den Menschen zahlreiche Fragen aufwerfe.

Zur Person Birgitt Grömmer leitet seit 33 Jahren die Hofapotheke in Meersburg. Sie hat zwei Kinder und ist verheiratet. Die 60-Jährige wohnt mit ihrem Mann in Stetten. Wenn sie gerade nicht in der Apotheke arbeitet oder bei den Corona-Testungen in Meersburg hilft, liest sie gerne oder geht mit ihrem Hund Fahrrad fahren. Vor der Corona-Pandemie besuchte Grömmer außerdem gerne kulturelle Veranstaltungen, zum Beispiel klassische Konzerte.

Die Meersburger Apothekerin sagt aber auch, dass es nicht erst seit Corona einen Bedarf an Beratungen, insbesondere vor Impfungen, gebe. „Die Menschen fragen und wollen die Meinung von ausgebildeten Experten wissen, bevor sie sich impfen lassen. Sei es gegen das Coronavirus oder gegen die Grippe“, sagt Grömmer.

Häufig erkläre die Apothekerin ihren Kunden dann etwa, dass Nebenwirkungen bei einer Impfung nicht schlimm sind – sondern sogar gut, weil das Immunsystem des Körpers dann auf die Impfung reagiert.

Eine wichtige Aufgabe der Apothekerin: Kunden beraten, beispielsweise vor Impfungen. | Bild: Mona Lippisch

Apothekerin hilft Menschen in der Corona-Pandemie mit Gesprächen

Seit Beginn der Corona-Krise bietet Birgitt Grömmer ihren Kunden außerdem unverbindliche Gespräche an, in denen es nicht unbedingt um die Gesundheit gehen muss. „Es sind einfach private Gespräche, die ich mit ihnen führe. Gerade einsamen Menschen möchte ich damit helfen und ihnen in diesen Zeiten beistehen“, erklärt sie.

Die Apothekerin unterstützt – gemeinsam mit einer weiteren Apotheke und dem DRK – auch das städtische Corona-Schnelltestzentrum im Ratskeller in Meersburg. „So trage ich einen Teil dazu bei, dass wir die Pandemie überstehen“, sagt Grömmer und ergänzt: „Würde es die Politik ermöglichen, dass wir in den Apotheken impfen dürfen – ich wäre sofort dabei.“