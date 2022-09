Ein Unfall mit mehreren Verletzten und einem Schaden von etwa 10.000 Euro hat sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der L 201 ereignet. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war ein 83-jähriger Autofahrer in Richtung Uhldingen unterwegs und wollte an einem Feldweg wenden. Bei dem Manöver übersah der Mann einen 78-Jährigen, der mit seinem Auto ebenfalls in Richtung Uhldingen unterwegs war.

Drei Menschen beim Unfall verletzt, zwei davon schwer

Trotz Vollbremsung kam der Nissan des 78-Jährigen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit dem Auto des 83-Jährigen. Der durch ein Attest von der Gurtpflicht befreite Fahrer des Nissan wurde beim Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der 83-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei schätzt Schaden auf 10.000 Euro

Nach Angaben der Polizei entstand beim Unfall Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war daher am Donnerstagmittag in beide Richtungen voll gesperrt.