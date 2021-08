Zu einem Balkonbrand ist es am Sonntagvormittag in der Daisendorfer Straße in Meersburg gekommen. Wie Einsatzleiter Lars-Erik Mayer von der Meersburger Feuerwehr vor Ort berichtete, seien Nachbarn des Hauses auf den Rauch am Balkon aufmerksam geworden. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr.

Die Daisendorfer Straße war etwa eine halbe Stunde lang halbseitig für den Verkehr gesperrt. | Bild: Mona Lippisch

„In der Zwischenzeit konnte die Bewohner des betroffenen Hauses mit eigenen Löscharbeiten schlimmeres verhindern“, sagte Mayer. Für die Nachlöscharbeiten war dann die Meersburger Wehr zuständig, die mit einem Löschzug und 21 Mann ausgerückt war. Der Einsatz dauerte nur etwa 25 Minuten, verletzt wurde niemand.

Blick auf dem Balkon nach dem Löschen: Voraussichtlich waren Zigarettenstummel der Auslöser für den Schwebebrand. | Bild: Feuerwehr Meersburg

Ursache des Brandes waren nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr voraussichtlich Zigarettenstummel, die mit diversen anderen Müllresten in einer Tüte ein Feuer entfachten. Großer Schaden sei beim Brand nicht entstanden. „Ein paar der Utensilien auf dem Balkon sind verbrannt, genau wie der Sichtschutz“, erklärte Lars-Erik Mayer. Er schätzt den entstandenen Schaden auf weniger als 400 Euro.

Lars-Erik Mayer, Einsatzleiter der Meersburger Feuerwehr: „Glücklicherweise wurde nichts am Grundgerüst des Hauses beschädigt.“ | Bild: Mona Lippisch

„Glücklicherweise wurde nichts am Grundgerüst des Hauses beschädigt und es handelt sich nur um oberflächliche Mängel“, sagte Mayer. Dank des „beherzten Eingreifens“ der Nachbarn seien die Helfer der Feuerwehr rechtzeitig vor Ort gewesen und der Brand konnte sich nicht weiter ausbreiten.