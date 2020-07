Stetten/Uhldingen-Mühlhofen vor 37 Minuten

Schnelle Hilfe bei Herzstillstand: Am Rathaus und am Welterbesaal hängen jetzt Defibrillatoren

Defibrillatoren sollen bei einem Herzstillstand Leben retten – und sie sind auch von Laien leicht zu bedienen. Zwei dieser Geräte wurden am Rathaus in Stetten und am Welterbesaal in Uhldingen-Mühlhofen angebracht. Sie sind dort für jedermann im Notfall zugänglich. Initiiert wurde die Aktion von der Björn-Steiger-Stiftung, die vor Ort Sponsoren für die 3000 Euro teuren Geräte sucht und selbst ein Viertel der Kosten trägt.