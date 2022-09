Stetten vor 2 Stunden

Schnäppchenjäger werden beim Dämmerflohmarkt trotz Wetterkapriolen fündig

Beim fünften Dämmerflohmarkt wechseln in Stetten etliche Schätze den Besitzer. Nass-kaltes Wetter und die wohl aus diesem Grund geringere Anzahl an Ständen können dem Spaß am Feilschen nichts anhaben.