Die Ausstellung finde viel Anklang beim Publikum. 32 junge Künstler aus Deutschland und Österreich präsentieren ihre Arbeiten. Anlass der Schau ist das Zehnjährige des Förderpreises für junge und gegenständliche Kunst. Zu sehen sind mehr als 80 Kunstwerke, die laut Landratsamt einen Kosmos voll kreativer Ideen zeigen.

Meersburg Junge Künster aus Deutschland und Österreich bei Jubiläumsausstellung im Meersburger „Roten Haus“ Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist der Mensch mit all seinen Facetten, der im Mittelpunkt steht. Gerade in Zeiten globaler Krisen erscheint dies wertvoll – das Nachdenken über das Wesentliche und eine Besinnung auf die Essenz des Menschseins“, ist beim Landratsamt zu lesen.

Besucher wählen „Publikumsliebling“

In der Galerie und online können die Besucher an einer Publikumswahl teilnehmen. Der „Publikumsliebling“ erhält ein Preisgeld von 1000 Euro. Das Ergebnis wird am Ende der Ausstellung bekannt gegeben. Dann wird auch klar sein, an wen die Jury aus Kunst- und Kulturschaffenden den Förderpreis vergibt. Dieser ist mit 4000 Euro dotiert.

Förderpreis zwischen Malerei und Grafik

Aufgrund der vielen qualitätvollen Arbeiten werde der Preis diesmal zwischen Malerei und Grafik geteilt. Der Eintritt zur Schau ist kostenlos. Unter www.bodenseekreis.de/de/bildung-kultur/kultur/galerie-bodenseekreis/ gibt es einen Rundgang und der Wahlschein kann heruntergeladen werden.