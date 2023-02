Das ehrbare Tribunal des furchtlosen Hexengerichts hat am Abend des Rosenmontags wieder auf dem Marktplatz getagt und närrische Missetäter verurteilt. Auf der Bühne mussten sich die Sünder vor dem närrischen Volk und der Gerichtsbarkeit verantworten. Aufgerufen wurde ein „manchmal staubiger Bruder, der früher nichts anbrennen ließ, der Fußballgott vom TuS, der mit seinem roten Flitzer durch Meersburg fährt“. Das kundige Publikum erkannte die Beschreibung und rief lauthals „Berti, Berti“. Bäckermeister Bertold Wurster wurde ein rund 30 Jahre zurückliegendes Vergehen vorgeworfen. Um das Auto seines damaligen Fußballtrainers einzuwickeln, habe er in der öffentlichen Toilette in der Unterführung Klopapier geklaut. Mit seinem Auto sei er dorthin gefahren und habe sich auf dem Rückweg in der Kurve der Unterführung hoffnungslos festgefahren.

Die oberste Gerichtshexe mokierte sich: „Willst du Klopapier klauen, musst du nach dem Fluchtweg schauen.“ Zur Strafe muss er „das erste musikalische Fischerstechen ins Leben rufen“ mit einer Mannschaft, bestehend aus seinen Söhnen – diese hatten ihn verraten -, und der Fasnetsgruppierung der Frohlockenden Engel. Weil er sich zudem der digitalen Welt verschließe, muss er das Event in einem Film festhalten. Als zweite kleinere Strafe muss er zur Freude der Kinder für den Kindergarten Zopfbrot backen. Die obligatorischen zehn Besenhiebe gab es obendrein.

Als Nächste bekam eine Frau den Schandkragen angelegt. Das als „geschäftstüchtige, alte Zwetschge bekannte Weib mit dem Zahnpastalächeln, welches den Männern zeigt, wo der Bartel den Most holt“ wurde aufgerufen. Die Hexen führten Moni Mayer vor. Ihr wurde zur Last gelegt, die alten Männer des Fanfarenzugs jedes Jahr zum Allerlei auf die Bühne zu quälen, mit schweren Choreografien zu plagen und ihnen die peinlichsten Auftritte zu geben. Darum wurde sie verurteilt, am nächsten Verkaufstag für die Karten zum Allerlei, morgens zwischen 6 und 7 Uhr, die Wartenden in der Schlange mit Kaffee und Snacks zu verwöhnen. Da sie gerüchteweise auch Ambitionen zur Bewerbung als Weinkönigin hege, muss sie zudem auf dem Weingut ihres Partners auf einem Fass sitzend ein Referat halten und einen „Winzerstollen-Tanz“ unter Begleitung des Fanfarenzugs aufführen. Auch sie wurde mit zehn Besenhieben bestraft.

Als letzter Frevler wurde wieder ein Mann durch das mit Fackeln beleuchtete Hexenspalier geführt. Beschrieben wurde er „als junge, bunt bemalte Litfasssäule, die für jede Party zu haben ist“. Zudem sei er auf allen Social-Media-Kanälen vertreten und poste jeden Moment aus seinem Leben, „egal ob er Erbsensuppe isst oder mit Kindern bastelt“. Zudem habe er sich während Corona bei jeder Fernseh-Show beworben: von Dschungelcamp bis zur Millionen-Quizshow. Darum wurde Manuel Back vor seiner Verurteilung einem Quiz zu Meersburg unterzogen. Das Hexengericht verurteilte ihn, beim nächsten Kinderball die Rateshow „Eins, zwei oder drei“ zu organisieren. Zudem muss er im Stadtgarten ein Dschungelcamp mit Prüfungen für drei Kandidaten seiner Wahl veranstalten. Die Mitglieder des Hexengerichts seien von einer Kandidatur ausgenommen. Mit zehn Besenhieben wurde die Strafe besiegelt.