Weitere Arbeiten für den dritten Bauabschnitt der Sanierung und Modernisierung der Sport- und Festhalle im Sommertal hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Außerdem stimmte er der Kostenfeststellung für den zweiten Bauabschnitt zu. Letzterer kam auf 735 000 Euro und lag damit 32 000 Euro unter der Kostenberechnung.

Verhaltene Reaktion der Firmen auf Ausschreibungen

Im dritten Bauabschnitt werden das Dach des Umkleidebereichs, die Duschen und die stirnseitigen Vorbauten saniert sowie die Lüftungsanlage für die Duschen und Umkleiden erneuert. Auf die ausgeschriebenen Arbeiten erfolgte laut Bauamtschef Martin Bleicher nur eine verhaltene Teilnahme von Firmen. So ging kein Angebot für die Erdarbeiten ein und für die Lüftungsarbeiten gaben nur zwei Firmen Angebote ab, die beide erheblich über den berechneten Kosten lagen.

Neues Konzept für Lüftungsanlage

Das Fachplanungsbüro Amato habe daraufhin, in Abstimmung mit dem Architekturbüro MMP, das Konzept der Lüftungsanlage umgeplant. So habe man die Aufwendungen bei der Dachkonstruktion reduziert und auf die thermische Hülle der Lüftungsanlage verzichtet. Dadurch sei eine deutliche Kosteneinsparung zu erwarten. Das Gewerk wird neu ausgeschrieben.

Arbeiten müssen aufgrund eines bewilligten Zuschusses vorangehen

Markus Waibel (FW) fand die Lüftungsanlage überdimensioniert und hätte den Tagesordnungspunkt gern verschoben. Kämmerin Heike Sonntag sprach sich aber dagegen aus, da man für das Dach noch einen Zuschuss aus der Sportstättenförderung habe und das Projekt in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen sein müsse. Julia Naeßl-Doms (CDU) fragte, woran es liege, dass die Angebote teils große Preisunterschiede aufwiesen. „Das liegt an der guten Auslastung der Firmen“, meinte Architekt Tobias Müller.

Rat vergibt am Ende drei Gewerke

Der Gemeinderat vergab mit zwölf Ja- und drei Neinstimmen bei einer Enthaltung folgende Arbeiten an den jeweils günstigsten Bieter: den Gerüstbau für 7000 Euro an die Firma Helmut Baum aus Fronreute, die Dach-Holzbauarbeiten für 109 000 Euro an die Firma Brüstle aus Riedlingen-Neufra und die Klempnerarbeiten für das Dach für 85 000 Euro an die Firma Gramm aus Friedrichshafen.