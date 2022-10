von Lorna Komm

Kunstsammler von Gemälden mit Motiven aus Meersburg oder von Meersburger Künstlern mag es einige geben, doch Niklas Bergmoser dürfte mit gerade 21 Jahren der jüngste unter ihnen sein. Wie kommt ein so junger Mensch zu einem in dieser Altersklasse doch sehr ungewöhnlichen Hobby? Der SÜDKURIER trifft Bergmoser in der aktuellen Ausstellung seiner Schätze im Flur des Augustinums. „Angefangen hat alles mit einem Flohmarktkauf“, erzählt der junge Mann lächelnd. Stück für Stück seien weitere Gemälde dazukommen. „Irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit den Künstlern zu befassen und so kam eins zum anderen.“

Zur Person und Ausstellung Niklas Bergmoser wurde 2001 in Überlingen geboren, ist in Meersburg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Mit 15 Jahren begann er eine Ausbildung zum Koch im Hotel „Zum Schiff“, wo er nach Abschluss der Lehre bis heute arbeitet. Bergmoser ist seit Jahren als „Till“ in der Narrenzunft Schnabelgiere aktiv, in diesem Jahr wurde er zudem zum Kanzleirat gewählt. In seiner übrigen knappen Freizeit geht er joggen oder fährt Fahrrad. Bergmoser hat zwei Brüder, Vater Thomas ist der Narrenpolizist der Zunft, Mutter Kerstin, geborene Rauber, war unter anderem Bodensee-Weinprinzessin und Ansagerin im Allerlei. Die Ausstellung der Privatsammlung von Niklas Bergmoser ist im Galerieflur des Augustinums in Meersburg bis zum 30. Oktober zu sehen. Die Schau ist öffentlich und kostenfrei zugänglich. Es bestehen derzeit keine Corona-Auflagen.

Mittlerweile hat er neben Gemälden von Hans Dieter oder Karel Liska auch Holzschnitte von Josef Ehinger oder Zinnteller von Karl Raichle. Doch Bergmoser sammelt nicht nur um des Sammeln willens. Die Kunstwerke hängen an den Wänden seiner kleinen Wohnung. „Bei mir steht kein Bild hinter dem Schrank auf dem Boden“, sagt er, dafür sei Kunst nicht geschaffen. Lieber würde er ein Bild dann weiter verkaufen, als dass es irgendwo verstaube. Schon im Kinderzimmer der elterlichen Wohnung habe er mit etwa 15 Jahren die ersten Gemälde aufgehängt und war damit der Einzige der Familie, der ein solches Faible hatte, weder Eltern noch Großeltern hatten ein gesteigertes Interesse an Kunst.

Mit der Ausbildung startet das Jagdfieber

So richtig losgegangen mit dem Jagdfieber sei es während seiner Ausbildung zum Koch. „Da habe ich eigenes Geld verdient und mit dem Einzug in meine eigene Wohnung hatte ich dann auch Platz.“ Neben Gemälden sammelt er andere alte Dinge. Eine Kommode, die 100 Jahre alt ist, sei besser verarbeitet als so manch neuer Schrank aus dem Möbeldiscounter, meint er pragmatisch. Auch edles, altes Porzellan sei stabiler. „Ich benutze lieber altes, hochwertiges, gebrauchtes Geschirr“, sagt er und wehrt sich damit gegen die Wegwerfmentalität in der heutigen Zeit. „Doch“, so gibt er zu, „man muss sich als Sammler auch beherrschen können.“ Wenn man nicht aufpasse, nehme es ein zu großes Ausmaß an. Aber es falle ihm schwer, loszulassen.

Dennoch verkauft er ab und zu Dinge, zum einen, wenn er sich daran satt gesehen hat, zum anderen, um neue Kunstwerke anschaffen zu können. Besonders freut es ihn, wenn er nicht Alltägliches findet. So gebe es viele klassische Ansichten aus Meersburg mit der Burg oder dem Obertor. Doch kaum einer kenne das Gemälde vom Nepomuk am „Wilden Mann“, das der Dresdner Künstler Oskar Kasper vermutlich auf einer Urlaubsreise gemalt habe.

Das doppelte Werk von Maler Hans Dieter

Um an neue Stücke für seine Sammlung zu kommen, recherchiert er im Internet oder blättert in Auktionskatalogen. In einem solchen Katalog fand er auch ein Werk von Hans Dieter, das als echt zertifiziert angeboten wurde. Das Kuriose daran, Bergmoser besaß genau dieses Bild schon, ebenfalls mit Zertifikat. Also setzte er sich mit dem Auktionshaus in Verbindung und ging der Geschichte nach.

Kurios: Das Doppelbild von Hans Dieter, beide zertifizierte Werke befinden sich im Besitz von Niklas Bergmoser. | Bild: Lorna Komm

Tatsächlich sind beide Bilder echt und vom Künstler gemalt, was verschiedene Gutachter bestätigt hätten „Es ist das einzige Doppelbild von Hans Dieter“, sagt Bergmoser stolz. Wie es genau dazu kam, dass Hans Dieter das gleiche Motiv zweimal gemalt hat, kann er noch nicht hieb- und stichfest erklären. „Da muss ich noch weiter recherchieren“, sagt er, denn nichts sei schlimmer als eine halbe Geschichte.