Das Polizeirevier Überlingen sucht nach einem Rollerfahrer, der am Mittwochabend in der Unteruhldinger Straße einen weißen Citroen C1 sowie die Eingangstüre zu einem Gebäude beschädigt haben soll. Vorausgegangen war nach Polizeiangaben möglicherweise ein Unfall zwischen der Fahrerin des Citroen und dem Rollerfahrer im Bereich der Serpentinen in Richtung Autofähre, in dessen Nachgang der Unbekannte den geparkten Pkw mutwillig beschädigt haben könnte.

Bodenseekreis Gegenstände auf den Gleisen: So hat ein Passagier den Schreckmoment im Sonderzug erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Das ist die Beschreibung des Rollerfahrers

Der Rollerfahrer wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, mit schlanker Statur und blonden Haaren mit Undercut beschrieben. Er trug eine schwarze Regenhose und eine schwarze Regenjacke sowie einen weißen Helm. Sein Motorroller war grau-schwarz. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 8040 entgegen.