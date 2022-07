von Tilmann P. Gangloff

Drei Außenseiter und ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel: Manchmal braucht es tatsächlich nicht mehr, um eine kinotaugliche Sommerkomödie zu erzählen, die viel gute Laune verbreitet. Die Handlung von „Sommer auf drei Rädern“ ließe sich in einem Satz zusammenfassen: Ein Stuttgarter Trio fährt mit einem Mopedauto zum Bodensee. Aber wie bei allen guten Roadmovies geht es um mehr als bloß um eine Reise von A nach B: Die drei machen im Verlauf der Fahrt Entwicklungen durch, die ihr Leben erheblich verändern werden. Auf diese Weise emanzipieren sie sich zudem von ihren anfänglichen Klischeemustern.

Auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat einen Auftritt in „Sommer auf Rädern“. | Bild: Hugo Lenhardt/Giganten Film Produktions GmbH

Filmdreh in Hagnau und Meersburg

Regisseur Marc Schlegel und sein Team haben nur zwei Tage lang am Bodensee gedreht, aber in Hagnau und Meersburg sind einige der spektakulärsten Momente des Films entstanden. Sehr aufwendig war laut Produzent Gerrit Klein von der Ludwigsburger Produktionsfirma Giganten Film zum Beispiel die Szene, in der Flake und Philipp im Rollstuhl den Berg hinunterrollen, um Kim im Mopedauto einzuholen – „mit Stuntteam, Stuntdouble und allem, was dazugehört“. In den Weinbergen fanden zudem einige Fahraufnahmen mit einem großen Autotrailer statt. Das Luxushotel, in dem die Drogen übergeben werden sollen, befindet sich allerdings in Stuttgart.

Zentrale Figur des Films ist der 18-jährige Flake (Jakob Schmidt), der sich aus seinem unscheinbaren Dasein in eine einseitige Zuneigung zu Schulschönheit Leonie (Johanna Hens) flüchtet; das Mädchen sieht in ihm aber bloß den Partner für die Vorbereitung aufs Abi. Als er ihr zuliebe nach einer Party die Schuld für einen Unfall auf sich nimmt, wird er zu Sozialstunden verurteilt; ausgerechnet gemeinsam mit Drogendealerin Kim (Emma Floßmann), die ihn dauernd gemobbt hat. Sie soll für ihren Freund (Timur Bartels) ein Päckchen Kokain nach Bregenz schmuggeln.

Statt Essen auf Rädern ein Trip an den Bodensee

Und weil Leonie gerade mit Freunden am Bodensee weilt, überredet Kim Flake zu einem Ausflug. Als Gefährt dient das Mopedauto, mit dem sie Essen auf Rädern ausliefern. Einer ihrer Kunden ist der frühere Triathlet Philipp (Daniel Rodic), der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Eigentlich wollten sie ihn bloß zu seinem Lieblingsitaliener bringen, aber als von den Reiseplänen erfährt, kommt er kurzerhand mit und wird samt Untersatz auf der Ladefläche festgezurrt.

Etappen beim Kaninchenzüchter und der Prostituierten

Schon dieser Auftakt ist mit scheinbar leichter Hand umgesetzt und ein großes Vergnügen. Aber jetzt geht der Spaß erst richtig los, denn Marc Schlegel (Buch und Regie) hat die Tour durch diverse Begegnungen ergänzt. Andere Filme bestehen aus Episoden, Roadmovies bestehen aus Etappen: Erste Station ist das Haus von Kaninchenzüchter Norbert (Simon Böer), der die Reisenden großzügig mit Sprit versorgt, sich jedoch als rechtsextremistischer „Prepper“ entpuppt, der sich für den Tag X wappnet, an dem Deutschland von Klimaflüchtlingen aus dem Süden überrannt wird.

Beim Dreh in den Weinbergen von Meersburg und Hagnau: Die Darsteller Jakob Schmidt (rechts) und Daniel Rodic (im Rollstuhl). | Bild: Hugo Lenhardt/Giganten Film Produktions GmbH

Als die kernige Kim, im Herzen Punk, erkennt, wes‘ Geistes Kind der Typ ist, sagt sie ihm die Meinung und befreit seine Karnickel. Daher wird ihr Trip zur Flucht, denn Norbert lässt sich nicht abschütteln, kriegt die Sache mit dem Koks raus und will außerdem das Geld kassieren, das Kim am Zielort von dem österreichischen Dealer bekommen wird. Sehr speziell ist auch der Unterschlupf, in dem das Trio vor einem Unwetter Schutz sucht: Die Prostituierte Eva (Annika Ernst) hat nur scheinbar ein großes Herz.

Aus einer Zweckgemeinschaft wird ein Freundschaftstrio

Bei aller Heiterkeit verliert Schlegel, der schon mit seinem famosen Debüt „Schmidts Katze“ (2015) eine völlig unmögliche Liebesgeschichte erzählt hat, trotzdem nie aus den Augen, worum es eigentlich geht: Widerwillig wandelt sich die Zweckgemeinschaft zu einem Freundschaftstrio. Kim ist in Wirklichkeit gar nicht so ruppig, wie sie tut, und auch der mürrische Philipp erkennt nach einem Match gegen eine Gruppe von Rollstuhl-Basketballern, dass ein Leben als „Behindi“ durchaus erfüllt sein kann.

Sogar das von Kim zunächst als „Clownauto“ geschmähte Leichtfahrzeug erweist sich trotz seiner überschaubaren elf PS als treues Gefährt, wenn ihm nicht gerade der Sprit ausgeht. Überdies ist es maßgeblich an einigen Ereignissen beteiligt, die den sonst sehr entspannt inszenierten Film um fast so etwas wie Action-Elemente ergänzen. Vergleichsweise spektakulär ist auch eine Szene, in der Norberts Auto seine Hinterachse einbüßt.

Stürzen ihren Sohn Flake von einer Peinlichkeit in die nächste: Marlene Morreis und Alexander Schubert, hier mit Regisseur Marc Schlegel (links). | Bild: Hugo Lenhardt/Giganten Film Produktions GmbH

Feine Ironie, Spannung und rockige Musik

Ähnlich viel Spaß wie das zentrale Trio machen die Nebenfiguren. Ein Fall für sich sind allen voran Flakes Eltern (Marlene Morreis, Alexander Schubert), die den armen Jungen aber von einer Peinlichkeit in die nächste stürzen. Die Einfälle – Schlegel hat das Drehbuch gemeinsam mit Koautor Roland Hablesreiter geschrieben – stammen direkt aus dem Leben und sind mit feiner Ironie umgesetzt. Zum Finale wird es sogar beinahe spannend, als Polizisten Kim und den Dealer (Fritz Karl als Überraschungsgast) in flagranti überraschen wollen. Unbedingt zu erwähnen ist schließlich noch die rockige Musik: Die eigens für „Sommer auf drei Rädern“ komponierten Songs von Alexander Wolf David und Andreas Pfeiffer verleihen dem Film das Tempo, das das auf verschlungenen Wegen gen Bodensee zuckelnde Rollermobil von Piaggio nicht zu bieten hat.

Arte zeigt „Sommer auf drei Rädern“ am Donnerstag, 4. August um 21.45 Uhr.