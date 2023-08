Bodensee vor 44 Minuten

Richtete Meersburg das erste Seenachtfest am Bodensee aus?

In Meersburg gab es einst die Stadt- und Schlossbeleuchtung mit Feuerwerk. Gebräuchlich war auch der Name Seenachtfest. Unterlagen deuten darauf hin, dass es die erste Veranstaltung dieser Art am See gewesen sein könnte.