von Lorna Komm

Der Gemeinderat hat mit einer Enthaltung den Haushaltsplan 2023 verabschiedet. Bürgermeister Robert Scherer dankte den Ratsmitgliedern für eine fristgerechte Entscheidung, sodass die Verwaltung im neuen Jahr ungehindert arbeiten kann. Nach der Umstellung auf den doppischen Haushalt war es in den vergangenen Jahren zu Verzögerungen bei der Verabschiedung des Haushalts gekommen, auch weil Gemeinderäte zahlreiche Nachfragen hatten, die aus dem neuen System heraus resultierten. Diesmal nahmen die Räte schon die Vorlage der Entwurfsplanung Ende Oktober nahezu diskussionslos auf, dank der ausführlichen Erläuterungen der Kämmerin Heike Sonntag.

Im Gesamthaushalt ergeben sich ordentliche Erträge von knapp 21,4 Millionen Euro, dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 21,3 Millionen Euro. Der Kernhaushalt ist schuldenfrei, eine geplante Kreditaufnahme von 1 Million Euro findet keinen Niederschlag im Ergebnishaushalt. Für 2023 werden Investitionen in Höhe von rund 3 Millionen Euro eingeplant, vorwiegend für Sanierungen von Straßen, Gebäuden oder Spielplätzen sowie für Anschaffungen, wie beispielsweise Photovoltaikanlagen. Die mit 8,4 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Therme fällt in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer wurde mit sieben zu sechs Stimmen knapp abgelehnt.

Bodensee Warum heißt Meersburg Meersburg? Dafür gibt es gleich mehrere Erklärungen Das könnte Sie auch interessieren

Umbo: „Auf Ausgabenseite sanieren“

Magdalena Malin widmete sich in der Haushaltsrede stellvertretend für die Umbo zahlreichen Einzelpunkten. Preissteigerungen, Rohstoffmangel und Lieferengpässe zwängen zur Konzentration auf das Notwendige, deshalb müssten die Entscheidungen nach finanziellen Auswirkungen betrachtet und die Konsolidierung weiter verfolgt werden. „Fakt ist und bleibt: Öffentliche Haushalte können und dürfen nicht auf der Einnahmenseite saniert werden, sondern müssen auf der Ausgabenseite saniert werden“, sagte sie. Dennoch gebe es Bereiche, wo Investitionen notwendig seien, wie Musikschule, Kinderbetreuung oder Tourismusförderung. Sie seien wichtig für das gesellschaftliche Miteinander oder die kulturelle Förderung. „Auch Straßenreinigung und Winterdienst, eine oft vergessene Produktgruppe, bringen keine Erträge“, sagte Malin. Dennoch seien diese Dienste wichtig für alle Bürger. Zum Schuldenstand im Eigenbetrieb Wasserwerk von nunmehr 5,1 Millionen sagte Malin, dass hier auch investiert werde. Die Sanierung des Wasserhochbehälters am Trielberg und der Seeleitung zur Wasserentnahme seien Beispiele. „Auf der einen Seite müssen wir wirtschaftlich und technisch auf dem Laufenden bleiben, aber auf der anderen Seite müssen wir das Geld zusammenhalten. Es gilt, Entscheidungen zu treffen, welche auch für uns Räte nicht immer leicht sind, aber allen geht es um unsere Stadt Meersburg“, schloss Malin.

SPD: „Innerlich zerrissen“

Lars Erik Meyer als Sprecher gab eine ähnliche Stellungnahme ab, wenn er auch betonte: „Für unsere Fraktion gibt es dieses Jahr keine klassische Haushaltsrede. Wir werden nicht über einzelne Haushaltspositionen philosophieren und wir werden auch keine klassischen Anträge zum Haushalt stellen.“ Auch wenn der Haushalt ausgeglichen scheine, sehe die Fraktion dunkle Wolken am Himmel. Wachsende kommunale Aufgaben, steigende Personalkosten und Fachkräftemangel führten zur Konzentration auf die Pflichtaufgaben und zur kritischen Hinterfragung von Freiwilligkeitsleistungen. „Wir haben aufgrund der angespannten Haushaltslage nach wie vor Sorge, dass die immanenten Risiken beim Großprojekt Therme uns in den Kernbereichen der kommunalen Aufgaben in schwere Seenot bringen“, erklärte Meyer. Den Risikopuffer für Lohnsteigerungen halte die Fraktion ebenfalls für zu gering. Bei aktuell im Raum stehenden Forderungen von mehr als zehn Prozent seien die eingeplanten 2,5 Prozent unrealistisch. Seine Fraktion schlage vor, nach Gemeinderatssitzungen einen Bürgeraustausch anzubieten sowie eine Kinderbeteiligung beim Umbau von Spielplätzen. Zudem wünsche die SPD sich eine Aufstellung der durchgeführten und geplanten Maßnahmen zum Katastrophenschutz. „Zusammenfassend lässt sich zum Haushalt sagen: Innerlich zerrissen, können wir dem Haushalt nur mit Kopfschmerzen verursachenden Bedenken zustimmen“, endete Meyer.

CDU: „Nicht genug Anstrengung“

Peter Schmidt, Fraktionssprecher der CDU, hielt sich angesichts „des gigantischen Konvoluts an Zahlenmaterial“, welches jeder nachlesen könne, zurück. Er betonte aber, dass eine Stärkung des Gewerbeaufkommens, wie sie die Verwaltung anstrebe, und eine nachhaltige Gewinnung neuer Einwohner angesichts mangelnder Flächen und Infrastruktur nicht genügend Anstrengungen seien. „So einfach kann man sich das nicht machen“, sagt Schmidt und bat darum, kaufmännischer und wirtschaftlicher zu handeln.

FWV: „Positiven Haushalt halten“

Markus Waibel, Fraktionsvorsitzender der FWV, hatte keine neue Haushaltsrede geschrieben und verwies auf seine Reden der vergangenen Jahre. Er beschränkte sich auf wenige Kernaussagen. Angesichts zurückgehender Gewerbesteuereinnahmen nutze eine Steuererhöhung langfristig nichts, sondern es müsse ins Gewerbegebiet investiert werden. Handwerksbetriebe bräuchten Flächen, sonst wanderten sie ab. Zudem hoffe er, dass der positive Haushalt das Jahr über gehalten werden könne. Dafür müsse aber auch der Ausbau der Therme schnellstmöglich losgehen, sagte Waibel.

Bodenseekreis Von Schock bis Wunder: Diese Schicksale haben uns 2022 besonders bewegt Das könnte Sie auch interessieren

Grüne: „Volle Power geben“

Anna-Lena Murzin, Bündnis90/Die Grünen, musste kurzfristig als Sprecherin für ihre Fraktion einspringen. Sie dankte, dass das Gremium trotz der schweren vergangenen Corona-Zeiten das Ziel, Meersburg in die Zukunft bringen zu wollen, nicht verloren habe. Die Fraktion werde auch zukünftig „volle Power geben, Meersburg in Punkto Nachhaltigkeit weiterzubringen“.

Umweltgruppe: „Allen etwas bieten“

Monika Biemann, Sprecherin für die Umweltgruppe, erklärte, sie habe keine Stellungnahme zum Haushalt vorbereitet, da „die kompetenten Kollegen alle wichtigen Themen angesprochen haben“. Biemann bat allerdings mit Blick auf die hohen Investitionen für Kinderbetreuung im Verhältnis zu Investitionen für sonstige Leistungen, wie Bildung und Kultur, mehr an alle Einwohner zu denken. „Es ist wichtig, dem Bürger auch etwas zu bieten“, sagte Monika Biemann.