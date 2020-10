Ob die Plakate an der Liegewiese denn erfolgreich seien, fragte Alexandra Mahl (Umweltgruppe) in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter „Verschiedenes“. Bürgermeister Robert Scherer berichtete schmunzelnd: „Was funktioniert: Durch die Quadrate ist das Müllaufkommen für die Kommune gesunken.“

Klar, „wer in welchem Quadrat war“

Der Bauhof hatte die Liegewiese per Streuwagen in Quadrate eingeteilt, um Gästen das Einhalten der Corona-Abstandsregeln zu erleichtern und mit dieser kreativen Lösung weit über die Region hinaus ein großes Medienecho hervorgerufen. Dass sie auch bei der Abfallreduzierung geholfen habe, liege wahrscheinlich daran, dass man genau „gesehen hat, wer in welchem Quadrat war“.