Meersburg vor 2 Stunden

Pünktlich um 12 Uhr: Meersburger Narren schnellen Fasnet auf dem Marktplatz ein

Dafür braucht es keine Einladung: In vielen Ortschaften der Region Hegau-Bodensee wird am Dreikönigstag die Fasnet eingeschnellt, so auch heute in Meersburg. Wir waren dabei.