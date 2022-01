Ein letztes Mal ist am Dienstag, 11. Januar, die Poststelle mit Postbank in der Theurich-Filiale an der Daisendorfer Straße geöffnet. „Am 12. Januar gibt es dann keine Post in Meersburg“, sagt Gerd Theurich. Und am 13. Januar öffnet die neue Postfiliale 240 Meter Fußmarsch weiter an der Schützenstraße 4a – allerdings ohne Angebote der Postbank.

Schwierige Suche nach qualifiziertem Personal

Gerd Theurich gibt die Poststelle in dem Familienunternehmen nach 17 Jahren auf. Das hat verschiedene Gründe, wie er ausführt. „Ich suche seit gut einem Jahr qualifiziertes Personal und finde niemanden“, sagt Theurich. So stand er die vergangenen anderthalb Jahre meist selbst hinter dem Posttresen im hinteren Bereich des Ladens.

Auch argumentiert er mit seiner persönlichen Situation. „Über 60 will man es ein bisschen ruhiger haben“, so Theurich. Es stand die Frage im Raum, ob sein Sohn die Postvertretung mal mit übernimmt. Doch Theurich rechnete damit, dass sich die Postbank sowieso zurückzieht: „Dann hätte es sich nicht mehr gelohnt.“ Den Weggang der Postbank beobachtete Theurich nach eigenen Angaben schon in Immenstaad und Owingen.

Jutta und Gerd Theurich mit Sohn Marc im Meersburger Geschäft. Das Bild entstand im Jahr 2016. | Bild: Lorna Komm

Theurich schlug vor, Geldautomat zu behalten

Ende 2021 bestätigte die Deutsche Bank, zu der die Marke Postbank gehört, auch öffentlich, dass sie das Filialnetz bis 2023 ausdünnen wird. Theurichs Vorschlag, den Geldautomaten vor Ort zu belassen, wurde nicht angenommen. Die Stelle, über die der Geschäftsinhaber vermittelt, habe kein Interesse gehabt. Die Postbankkunden müssen also künftig ausweichen.

Oliver Rittmaier von der Deutschen Bank AG verwies bereits in einer Anfrage zur zentralen Post in Überlingen auf www.postbank.de/filialen. Dort finden sich alle „Partner-Filialen der Deutschen Post, die neben Postdienstleistungen auch Bankdienstleistungen der Postbank anbieten“. Geldautomaten können die Kunden unter www.postbank.de/geldautomaten finden.

Überlingen Einschnellen, aber kein Häsabstauben: So starten Narrenzünfte am Bodensee trotz Corona in die Fasnet Das könnte Sie auch interessieren

„Bin immer gut mit der Post zurechtgekommen“

Zu Theurichs Einkaufswelt gehören – neben den zwei Filialen in Meersburg – Läden in Friedrichshafen und Immenstaad. Eine Poststelle gab es aber nur in der Filiale in Meersburg. Die Zusammenarbeit beschreibt Gerd Theurich positiv: „Ich bin immer gut mit der Post zurechtgekommen. Mir hat es auch Spaß gemacht.“ Einige Kunden bedauern die Schließung der Poststelle, „weil sie zufrieden waren“. Wiederum andere sind froh, dass es an der Schützenstraße weitergeht. „Die Post ist verpflichtet, eine Poststelle vorzuhalten“, sagt Theurich.

Grundversorgung durch die Deutsche Post AG Laut Bundesnetzagentur hat sich die Deutsche Post AG verpflichtet, „die gesetzlich geforderte Grundversorgung sicherzustellen“. Demnach müssen bundesweit mindestens 12 000 Filialen vorhanden sein. „Diese dürfen auch als Agenturen in Einzelhandelsgeschäften betrieben werden“, heißt es weiter. In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern müsse es mindestens eine Filiale geben. Geregelt sind auch die Bedingungen für die Zustellung von Briefen, Paketen, Zeitungen und Zeitschriften, das Vorhandensein von genügend Briefkästen sowie die Entgelte.

Pakete nach Uhldingen-Mühlhofen gebracht

Bis einschließlich 11. Januar werden die vollen Leistungen an der Daisendorfer Straße erbracht. Gerd Theurich bedauert, dass jedoch einige Empfänger von Paketen eine Überraschung erlebten, und ihre Sendungen in Uhldingen-Mühlhofen abholen mussten anstatt in Meersburg. „Offiziell existiere ich seit dem 31. Dezember nicht mehr“, erklärt Theurich. Die Poststelle wurde intern bei der Post bereits gestrichen.

Deshalb können die Zusteller, wenn sie eine Sendung wieder mitnehmen müssen, nicht mehr die Post in Meersburg auswählen, wenn sie eine Benachrichtigungskarte ausfüllen, sondern haben nur Poststellen in der Umgebung zur Auswahl. Theurich erläutert: „Die Zusteller können nichts dafür. Sie erscheint bei ihnen einfach nicht mehr. Da lief einiges nicht so, wie es hätte sollen.“

Ab dem 12. Januar schließen Theurichs die Filiale dann einige Tage, um dort umzubauen und zu streichen. Der frei gewordene Platz wird laut Gerd Theurich für eine Erweiterung des Angebots an Kleidungsstücken genutzt. „Am 20. Januar geht es weiter“, kündigt der Geschäftsinhaber an.

Letzte Vorbereitungen für neue Postfiliale

Am 13. Januar startet schließlich Svend Haas aus Bad Wurzach mit seiner Postfiliale an der Schützenstraße 4a. Bis dahin sind noch Vorbereitungen unter anderem baulicher Art zu treffen. „Am Haus fehlen noch Platten“, sagt Haas – die typischen gelben Hinweisschilder. Zudem kommt ein Briefkasten vor die Tür.

Ab 13. Januar ist die Post in diesem Gebäude an der Schützenstraße gegenüber Holzbau Schmäh untergebracht – jedoch ohne Postbank. | Bild: Santini, Jenna

Drinnen steht der Tresen, an dem die Meersburger bald Briefe und Pakete aufgeben können. Haas betreibt auch in Bad Wurzach eine Postfiliale. Für Meersburg entschied er sich, weil er die Region laut eigener Aussage gut kennt. Er ist überzeugt, dass die Kunden auch den Weg zu ihm finden werden.