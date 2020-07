Meersburg vor 7 Stunden

Plötzlich steht ein fremder Mann im Schlafzimmer, der behauptet, sich in der Wohnung geirrt zu haben

Einen gehörigen Schrecken bekam eine 55-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen in einer Ferienwohnung an der Unteruhldinger Straße. Die Frau wachte auf und hörte Schritte in ihrem Schlafzimmer, worauf sie einen fremden Mann neben ihrem Bett feststellte, berichtet die Polizei.