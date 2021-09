Meersburg vor 3 Stunden

Pilzbefall, Starkregen, Trockenheit. Bodensee-Winzer kämpfen mit den Folgen des Klimawandels

Kommende Woche startet am Bodensee die Weinlese. Für die Winzer war es eine schwierige Saison. Die Folgen des Klimawandels, wie Unwetter und Trockenheit, machen sich in den Weinbergen bemerkbar und fordern eine deutlich intensivere Bewirtschaftung der Reben. Bio-Winzer traf es besonders hart, denn ihre Müller-Thurgau-Beeren hängen teils vertrocknet an den Reben, bedingt durch einen Pilzbefall.